Sonó como fichaje para Universitario y ahora elogió a Sporting Cristal: "El mejor equipo del Perú"

El mercado de pases para el Torneo Clausura se mueve sorpresivamente, con varios equipos en busca de fichajes. En ese sentido, un talentoso volante nacional, que había despertado interés en Universitario de Deportes, sorprendió a todos los hinchas al elogiar por todo lo alto a Sporting Cristal, rival de los cremas.

Sonó como fichaje para Universitario y ahora elogió a Sporting Cristal

Uno de los jugadores que sonó para reforzar el mediocampo de Universitario en el segundo semestre del año fue Ian Wisdom, actual jugador de Sporting Cristal. Sin embargo, recientemente despejó todo tipo de rumores sobre su salida al destacar la grandeza del cuadro rimense.

Tras finalizar los entrenamientos bajo el mando del DT Roberto Mosquera, el joven mediocentro fue claro al señalar que se encuentra totalmente concentrado en destacar en la Copa de la Liga, así como en todos los torneos que disputa el club. En esa línea, destacó que pelearán el título porque son “el mejor equipo del Perú”.

"Estoy concentrado en la Copa Caliente, la Liga y en la Sudamericana, para darlo todo en los entrenamientos y los partidos para seguir demostrando. Nosotros vamos a disputar el título porque somos Sporting Cristal, el mejor equipo del Perú y vamos a disputarlo siempre", sostuvo el jugador.

De esta forma, Wisdom no solo confirmó su permanencia pese a los rumores de salida, sino que también destacó la relevancia del club al que defiende y argumentó que pelearán el título a fin de año.

Ian Wisdom sonó como fichaje en Universitario

Hace unas semanas, el periodista Julio Peña señaló que la dirección deportiva de Universitario había puesto la mira en Ian Wisdom y que ya había presentado una propuesta de intercambio entre el volante y José Rivera. No obstante, esto nunca se concretó, pero dejó versiones sobre el interés de la ‘U’ en fichar al joven talento.