Seleccionado peruano se perfila a incorporarse a Sporting Cristal para el Clausura: "Posibilidad"

Sporting Cristal se encuentra entrenando bajo el mando del DT Roberto Mosquera con miras a su debut en el Torneo Clausura 2026, donde tiene la tarea de revertir su mal inicio de temporada y escapar de los últimos lugares. En medio de la expectativa por el mercado de fichajes, se conoció que un seleccionado peruano se perfila como refuerzo rimense.

Seleccionado peruano se perfila a incorporarse a Sporting Cristal

Los hinchas de Sporting Cristal se encuentran expectantes por los posibles fichajes que realice el club para el segundo semestre del año, aunque hasta el momento no se han dado grandes novedades. Sin embargo, se conoció que la institución se ilusiona con sumar a un talentoso futbolista: Renato Solís.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Jean Martín Dueñas, en el programa 'Toco y me voy', el portero nacional se encuentra totalmente recuperado de la operación a la que se sometió en los ligamentos. De esta forma, ya ha vuelto a trabajar para recuperar su forma física.

Renato Solís se recuperó de su lesión y se perfila a sumarse a los trabajos con Sporting Cristal

"Recuperado Solís. Ha vuelto a trabajar Solís. Sufrió una operación en la rodilla complicada, los primeros meses recayó pero ha vuelto a trabajar. No descartaría la posibilidad que se reintegre al primer equipo. Por eso se frenó lo de Carlos Grados y Cáceda. Están evaluando aún", señaló el citado comunicador.

En ese contexto, el hombre de prensa indicó que hay una gran posibilidad de que Solís pueda volver a unirse al primer equipo durante el Torneo Clausura. Por ello, se frenaron las opciones que tenían para fichar a un portero suplente.

Renato Solís y su paso por la selección peruana

Cabe recordar que Renato Solís fue uno de los mejores porteros peruanos cuando era titular. Por ello, fue llamado a integrar diversas convocatorias de menores de la selección peruana. Incluso, recibió el llamado de Ricardo Gareca para la selección mayor, pero nunca logró debutar bajo los tres palos.