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Yordi Vílchez, ex Alianza, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Confirmado"

Yordi Vílchez, exjugador de Alianza Lima, rompió el mercado de fichajes y ahora será nuevo futbolista de equipo que salió campeón nacional en el fútbol peruano.

Luis Blancas
Yordi Vílchez, exfutbolista de Alianza Lima, firmó por club campeón peruano
Yordi Vílchez, exfutbolista de Alianza Lima, firmó por club campeón peruano | Foto: Alianza Lima
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Yordi Vílchez ya forma parte de la historia de Alianza Lima después de haber conquistado en dos ocasiones la Liga 1 con la camiseta blanquiazul. Luego de su etapa en el club íntimo, el defensor ha jugado en distintos equipo y ahora llama la atención al fichar por una institución que también fue campeona nacional en el fútbol peruano: estamos hablando de FC Cajamarca.

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Yordi Vílchez, exfutbolista de Alianza Lima, firmó por club campeón peruano

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Vílchez alcanzó un acuerdo con FC Cajamarca y se incorporó como nuevo jugador del club tras su etapa en Comerciantes, con el objetivo de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

“El defensor nacional Yordi Vílchez se une a FC Cajamarca por todo el 2026. Llega como jugador libre. Procedente de Comerciantes Unidos”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, el comunicador de A Presión.

Cabe señalar que Yordi Vílchez militó en Comerciantes Unidos desde julio del 2025 hasta julio del 2026, etapa en la que disputó 11 encuentros en la temporada anterior y 8 en la actual. Tras acumular 19 partidos, el jugador dejó la institución.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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