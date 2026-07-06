Alejandro Duarte 'parchó' en vivo a Diego Rebagliati y causa revuelo: "Te la has pasado..."

Alejandro Duarte, portero de Alianza Lima, sorprendió al mundo entero tras ‘parchar’ en vivo al comentarista Diego Rebagliati, quien lo criticó en varias ocasiones durante el Torneo Apertura 2026, según el arquero. Como sabemos, el guardameta ha sido la sensación en la Liga 1 y ha defendido el arco blanquiazul.

En plena transmisión del programa 'Fútbol satélite', al golero del cuadro íntimo le hicieron una breve entrevista en la que habló de su estadía en Matute. No obstante, en medio de ello lanzó un contundente comentario que causó sorpresa entre todos los presentes en el set de grabación.

Alejandro Duarte ‘parchó’ a Diego Rebagliati

“Yo sé que está un poco molesto”, empezó diciendo Diego Rebagliati al saludar a Alejandro Duarte, ya que sabía que el portero de Alianza Lima estaba algo incómodo por algunas críticas que le realizó a lo largo de la primera parte de la temporada en la Liga 1 2026.

“Me incomoda cuando dicen cosas que no son ciertas. Te la has pasado el Apertura diciendo que mi técnica es rara, pero es la misma que en Cristal y ahí decías que las pelotas difíciles las hacías ver fáciles”, precisó el futbolista de la selección peruana.

Tras ello, Alejandro Duarte siguió hablando sobre su estilo de juego y Diego Rebagliati solo dio su punto de vista, tratando de hacer amena la entrevista. No obstante, al final, el comentarista le recordó que tenían un partido de pádel pendiente, y el golero de Alianza Lima respondió que ya no practica dicho deporte.