Tener una visa de EE. UU. vigente en el pasaporte no garantiza que el documento mantenga su validez. Es importante saber que las autoridades migratorias cuentan con la facultad de rechazarla y anularla incluso previo a su fecha de caducidad. ¿En qué situaciones sería posible? AQUÍ todo lo que debes saber.

Por estas razones, el Gobierno de EE. UU. puede cancelar tu visa; no importa si está vigente

La Embajada de Estados Unidos en México, a través de la red social X, señaló que los funcionarios consulares poseen la autoridad para cancelar una visa, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.

Por estas razones pueden cancelar tu visa de EE. UU.; no importa si está vigente.

Es importante mencionar que una visa, aunque permite solicitar el ingreso al país, no garantiza un derecho permanente. Las razones para la revocación de una visa son diversas. Entre las más comunes se encuentran las siguientes:

La permanencia en EE. UU. más allá del tiempo autorizado.

La comisión de ciertos delitos.

La representación de un riesgo para la seguridad pública.

Además, las autoridades han intensificado los mecanismos para detectar posibles infracciones cometidas por extranjeros en el territorio estadounidense, especialmente aquellos relacionados con actividades terroristas o que brindan apoyo a organizaciones de este tipo.

La posesión de una visa no te permite el ingreso directo a EE. UU.

La posesión de una visa no asegura automáticamente la entrada al país americano. Según las propias autoridades, al llegar a Estados Unidos, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza evalúa si la persona puede ingresar y determina el tiempo de permanencia permitido.

Cabe precisar que se debe tomar en cuenta cada caso y circunstancia en particular.