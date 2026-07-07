Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de julio EN VIVO: resultados y números ganadores

HOY, martes 7 de julio, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que usted podría ser el próximo ganador si logra acertar todos los números. ¿Quiere seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero verificará las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.

Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de julio de 2026 EN VIVO: resultados 09:32 Bienvenidos HOY, martes 7 de julio, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición llamada Sinuano Día se juega a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p. m. (hora en Colombia).

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para conocer cuáles son las bolillas ganadoras del popular chance de Colombia, puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de la apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de la apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de la apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de la apuesta.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en el boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto de tu premio.