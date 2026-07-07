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Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de julio EN VIVO: resultados y números ganadores

Revisa cuáles serán los números ganadores del chance de Colombia en sus dos ediciones: Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de julio del 2026. ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de julio de 2026 en Colombia.
Sigue EN VIVO el sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de julio de 2026 en Colombia. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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HOY, martes 7 de julio, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que usted podría ser el próximo ganador si logra acertar todos los números. ¿Quiere seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero verificará las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.

Revisa AQUÍ los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 5 de julio.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del domingo 5 de julio: resultados y números ganadores del último sorteo

Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de julio de 2026 EN VIVO: resultados

09:32
7/7/2026

Bienvenidos

HOY, martes 7 de julio, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición llamada Sinuano Día se juega a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p. m. (hora en Colombia).

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para conocer cuáles son las bolillas ganadoras del popular chance de Colombia, puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de la apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de la apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de la apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de la apuesta.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en el boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto de tu premio.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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