- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Resultados de Sinuano Día de HOY, domingo 5 de julio de 2026 EN VIVO: números ganadores del último sorteo
El Sinuano Día regresa este domingo con una emocionante edición, y aquí podrás revisar a qué hora juega, cuáles son las estadísticas y los resultados en vivo del sorteo.
El Sinuano Día y Noche de este domingo 5 de julio del 2026 ofrece un diverso plan de premios que puede cambiar tu vida. ¿Ya adquiriste tu boleto? Si estás pensando en participar en el último juego, en esta nota podrás acceder a toda la información sobre las recientes ediciones y seguir en vivo el sorteo para revisar los resultados. ¡Te deseamos mucha suerte!
Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 5 de julio: resultados, números ganadores y estadísticas
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 5 de julio
El sorteo Sinuano se llevará a cabo hoy, domingo 5 de julio de 2026, con las ediciones Sinuano Día y Sinuano Noche. Los participantes pueden consultar los resultados oficiales, así como los números ganadores y los horarios correspondientes, para comprobar si han tenido suerte en esta emocionante jornada.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche, a las 10.30 p. m. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8.30 p. m.
¿Dónde ver los resultados del sorteo Sinuano?
El juego del Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Record o Resultados de loterías y Chances en Colombia.
¿Cuáles son las loterías de Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00