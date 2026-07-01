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Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 1 de julio de 2026, EN VIVO: resultados y estadísticas del último sorteo
Crece la expectativa entre los jugadores del Sinuano Día y Noche, quienes esperan el sorteo del 1 de julio de 2026 con la esperanza de cambiar su suerte.
El Sinuano Día y Noche continúa marcando la rutina de miles de apostadores en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde este tradicional juego de azar sigue siendo uno de los más consultados a diario. Este miércoles 1 de julio de 2026, el interés se centra en el seguimiento en vivo de los resultados y en el análisis del último sorteo, en una jornada que mantiene a muchos atentos a las combinaciones que podrían cambiar su suerte.
PUEDES VER: Sinuano Día del martes 30 de junio EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche HOY, 1 de julio de 2026, EN VIVO: resultados del último sorteo
Bienvenidos
Bienvenidos al sorteo Sinuano. Hoy, miércoles 1 de julio de 2026, se realizan Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulta los resultados oficiales, números ganadores y horarios, y verifica tu suerte.
¿Cómo jugó el Sinuano Noche?
Sinuano Noche (30 de junio): números ganadores 7431 | La Quinta 1.
Resultados de la lotería El Sinuano Día y Noche en Colombia hoy, 1 de julio
Para este 1 de julio de 2026, los resultados del Sinuano Día y Noche se encuentran en seguimiento en tiempo real, ya que los sorteos aún no se han realizado. Este tipo de sorteo, que se realiza dos veces al día, mantiene un flujo constante de participación en todo el país, consolidando al Sinuano como uno de los juegos más tradicionales del sistema de apuestas permanentes en Colombia.
¿Qué jugó el Sinuano el 30 de junio?
- Sinuano Día (30 de junio de 2026): número ganador 4403, quinta 4.
- Sinuano Noche (30 de junio de 2026): número ganador 7431, quinta 1.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche hoy?
Los sorteos del Sinuano mantienen horarios fijos que facilitan su seguimiento diario en todo el país. La modalidad Sinuano Día se realiza aproximadamente a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), y constituye el primer sorteo del día.
Por su parte, el Sinuano Noche se juega cerca de las 10:30 p. m., cerrando la jornada de apuestas. Sin embargo, en fechas especiales, domingos o días festivos, estos horarios pueden variar y, en algunos casos, realizarse hacia las 8:30 p. m.
¿Cómo cobrar el premio del Sinuano?
- Para reclamar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben presentar su documento de identidad junto con el tiquete original en buen estado. Este es un requisito indispensable para validar el pago.
- Los premios de menor cuantía suelen cobrarse directamente en los puntos autorizados de la red de apuestas. En el caso de premios mayores, el proceso requiere un trámite administrativo más detallado, que debe realizarse personalmente por el ganador.
- Además, cuando el premio supera las 48 UVT, se aplica una retención del 20 % por concepto de impuesto, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.
- Es importante tener en cuenta que el plazo máximo para reclamar cualquier premio es de un año. En el caso de apuestas realizadas en línea, el pago se efectúa mediante monedero virtual o transferencia bancaria, según la plataforma utilizada.
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