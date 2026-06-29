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Resultados del Sinuano Día y Noche HOY, lunes 29 de junio, EN VIVO: conoce los números ganadores de la lotería en Colombia
El Sinuano, uno de los chances más populares, genera gran expectativa en cada sorteo. Aquí se presentan resultados, horarios y tendencias recientes.
El Sinuano Día y Noche, una de las loterías más seguidas en Colombia, mantiene su dinámica diaria con dos sorteos que captan la atención de miles de apostadores en el país. Este juego de azar se realiza todos los días de la semana y ofrece resultados tanto en la jornada de la tarde como en la noche. A continuación, te contamos cómo avanza la emisión, qué ocurrió en las últimas ediciones y qué debes saber sobre sus horarios oficiales.
PUEDES VER: Sinuano Día del domingo 28 de junio de 2026, EN VIVO: revisa los resultados del último sorteo de la lotería en Colombia
Resultado del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 29 de junio, EN VIVO
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 29 de junio
HOY, lunes 29 de junio de 2026, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿Qué jugó el Sinuano este lunes 29 de junio?
Para este lunes 29 de junio, los sorteos del Sinuano aún no se han realizado. Los apostadores deberán esperar la ejecución habitual del juego para conocer los números ganadores del día.
Lotería Sinuano en Colombia: resultados de los sorteos de Día y Noche del 28 de junio del 2026
- En la jornada del domingo 28 de junio del 2026, ya se conoció el resultado del sorteo Sinuano Día: los números ganadores fueron 9310, acompañado de la quinta cifra: 1.
¿A qué hora juega la lotería Sinuano este lunes?
- El sorteo de la modalidad Día se realiza alrededor de las 2.30 p. m. (hora de Colombia).
- El Sinuano Noche se juega aproximadamente a las 10.30 p. m.
- En días festivos o domingos, el horario puede variar y, en algunos casos, se realiza hacia las 8.30 p. m.
Estadística del Sinuano Día y Noche
Los registros históricos del Sinuano muestran patrones interesantes en la frecuencia de los números ganadores. En la modalidad Sinuano Día, los dígitos que más han salido a lo largo del tiempo son el 2, 8, 5 y 6, y destaca el número 2 como el más recurrente.
En cuanto al Sinuano Noche, las estadísticas indican una mayor aparición de los números 9 y 2, seguidos por el 1, 3 y 5, que también presentan una frecuencia superior en comparación con otros dígitos.
Estas tendencias son ampliamente consultadas por jugadores que buscan referencias estadísticas antes de realizar sus apuestas, aunque el sorteo mantiene su naturaleza completamente aleatoria.
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