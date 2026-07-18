RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

HOY, sábado 18 de julio puede ser tu día de suerte gracias a la Lotería de Boyacá, que regresa con su reciente edición desde las 10:40 p. m. ¿Ya compró su boleto ganador? En esta nota podrá revisar toda la información del sorteo en Colombia, las estadísticas y cuáles son las bolillas que caerán del premio mayor de $15.000 millones de pesos y del Bono Soy Colombia de $216 millones. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados a las 10:40 p. m. (hora de Colombia). El sorteo es transmitido por canales autorizados y sus resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizar.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del 11 de julio?

En el sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 11 de julio de 2026 (sorteo 4632), el premio mayor de 15.000 millones de pesos fue para el número 2243, correspondiente a la serie 018.

Billete de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio

Boleto de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio del sorteo 4633.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá entrega actualmente 15.000 millones de pesos colombianos al billete ganador que acierte tanto el número como la serie. Además del premio principal, el plan de premios incluye varios premios secos y el Bono Soy Colombia de $216 millones.

¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?