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RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

La Lotería de Boyacá regresa con su premio mayor de $15.000 millones y AQUÍ podrás acceder a toda la información para incrementar las oportunidades de ganar.

Angie De La Cruz
Revisa a qué hora juega y los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio.
Revisa a qué hora juega y los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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HOY, sábado 18 de julio puede ser tu día de suerte gracias a la Lotería de Boyacá, que regresa con su reciente edición desde las 10:40 p. m. ¿Ya compró su boleto ganador? En esta nota podrá revisar toda la información del sorteo en Colombia, las estadísticas y cuáles son las bolillas que caerán del premio mayor de $15.000 millones de pesos y del Bono Soy Colombia de $216 millones. ¡Mucha suerte!

Conoce AQUÍ los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 17 de julio.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 17 de julio: números ganadores del último sorteo

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados a las 10:40 p. m. (hora de Colombia). El sorteo es transmitido por canales autorizados y sus resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizar.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del 11 de julio?

En el sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 11 de julio de 2026 (sorteo 4632), el premio mayor de 15.000 millones de pesos fue para el número 2243, correspondiente a la serie 018.

Billete de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio

Lotería de Boyacá

Boleto de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio del sorteo 4633.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá entrega actualmente 15.000 millones de pesos colombianos al billete ganador que acierte tanto el número como la serie. Además del premio principal, el plan de premios incluye varios premios secos y el Bono Soy Colombia de $216 millones.

¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?

  • Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
  • 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
  • 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
  • 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
  • 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
  • 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
  • 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
  • 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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