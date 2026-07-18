RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor
La Lotería de Boyacá regresa con su premio mayor de $15.000 millones y AQUÍ podrás acceder a toda la información para incrementar las oportunidades de ganar.
HOY, sábado 18 de julio puede ser tu día de suerte gracias a la Lotería de Boyacá, que regresa con su reciente edición desde las 10:40 p. m. ¿Ya compró su boleto ganador? En esta nota podrá revisar toda la información del sorteo en Colombia, las estadísticas y cuáles son las bolillas que caerán del premio mayor de $15.000 millones de pesos y del Bono Soy Colombia de $216 millones. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 17 de julio: números ganadores del último sorteo
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados a las 10:40 p. m. (hora de Colombia). El sorteo es transmitido por canales autorizados y sus resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizar.
¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del 11 de julio?
En el sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 11 de julio de 2026 (sorteo 4632), el premio mayor de 15.000 millones de pesos fue para el número 2243, correspondiente a la serie 018.
Billete de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio
Boleto de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio del sorteo 4633.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá entrega actualmente 15.000 millones de pesos colombianos al billete ganador que acierte tanto el número como la serie. Además del premio principal, el plan de premios incluye varios premios secos y el Bono Soy Colombia de $216 millones.
¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50