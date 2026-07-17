El sorteo Sinuano Día y Noche se ha convertido en una de las loterías más populares en Colombia, atrayendo a numerosos jugadores que buscan conocer los números ganadores de cada jornada. HOY, viernes 17 de julio de 2026, los participantes tendrán la oportunidad de consultar EN VIVO el resultado oficial del más reciente sorteo. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultado en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 17 de julio de 2026 09:46 Bienvenidos HOY, viernes 17 de julio, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?

Los boletos para participar en el sorteo Sinuano Día y Noche están disponibles a través de diversas opciones. Puedes adquirirlos en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales que cuenten con el convenio correspondiente.

¿Cuáles son las loterías más destacadas de Colombia?

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

¿Cómo se determinan los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del Sorteo Sinuano, en sus modalidades de Día y Noche, se determinan según la cantidad de cifras acertadas por los participantes en relación con los números ganadores.

El mayor premio se asigna a quienes aciertan los cuatro dígitos del número ganador, lo que les permite recibir hasta 4.500 veces el monto de su apuesta. Además, se ofrecen recompensas a aquellos que logran coincidir con una, dos o tres cifras. La distribución de premios del Sinuano en Colombia se presenta de la siguiente manera: