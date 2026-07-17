Resultado Sinuano Día de HOY, viernes 17 de julio de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo de la lotería
Conoce AQUÍ si la suerte estará de tu lado el Sinuano Día de HOY, viernes. Verifica los resultados del sorteo más reciente, que iniciará a las 2:30 p.m.
El sorteo Sinuano Día y Noche se ha convertido en una de las loterías más populares en Colombia, atrayendo a numerosos jugadores que buscan conocer los números ganadores de cada jornada. HOY, viernes 17 de julio de 2026, los participantes tendrán la oportunidad de consultar EN VIVO el resultado oficial del más reciente sorteo. ¡Te deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: Resultado del Sinuano Día y Noche del jueves 16 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo
Resultado en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 17 de julio de 2026
Bienvenidos
HOY, viernes 17 de julio, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?
Los boletos para participar en el sorteo Sinuano Día y Noche están disponibles a través de diversas opciones. Puedes adquirirlos en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales que cuenten con el convenio correspondiente.
¿Cuáles son las loterías más destacadas de Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
¿Cómo se determinan los premios del Sorteo Sinuano?
Los premios del Sorteo Sinuano, en sus modalidades de Día y Noche, se determinan según la cantidad de cifras acertadas por los participantes en relación con los números ganadores.
El mayor premio se asigna a quienes aciertan los cuatro dígitos del número ganador, lo que les permite recibir hasta 4.500 veces el monto de su apuesta. Además, se ofrecen recompensas a aquellos que logran coincidir con una, dos o tres cifras. La distribución de premios del Sinuano en Colombia se presenta de la siguiente manera:
- Cuatro números acertados: premio equivalente a 4.500 veces el valor de la apuesta.
- Tres números acertados: premio equivalente a 400 veces el valor apostado.
- Dos números acertados: premio equivalente a 50 veces la apuesta.
- Un número acertado: premio equivalente a 5 veces el valor jugado.
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¡Vamos al Circo!
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