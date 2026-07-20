Horóscopo de HOY, martes 21 de julio de 2026: revisa GRATIS las predicciones de amor, salud y trabajo para tu signo zodiacal

Consulta el horóscopo de HOY, martes 21 de julio de 2026, y descubre qué tienen preparados los astros para los 12 signos del zodiaco. Si buscas orientación en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, revisa las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, y prepárate para tomar mejores decisiones a lo largo del día.

Cada signo del zodiaco afrontará oportunidades y desafíos diferentes este martes 21 de julio de 2026, por lo que conocer las tendencias astrales puede ayudarte a tomar decisiones con mayor seguridad. Además, descubre el número de la suerte que corresponde a tu signo y aprovecha al máximo las energías que los astros tienen preparadas para esta jornada.

Horóscopo de hoy, 21 de julio de 2026, con las predicciones de Josie Diez Canseco: ¿qué dicen los signos del zodiaco?

ARIES: 20 MAR. - 19 ABR.: Recurrirás a tu fuerza de voluntad para no dejarte llevar por los celos. Cambia de actitud y busca la tranquilidad. Cuidado con alguien que te ofrecerá un negocio que no estará muy claro; analízalo detenidamente y, ante cualquier duda, será mejor no arriesgar.

Número de suerte: 15.

TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: No evadirás ninguna pregunta de esa persona; responderás con claridad y, una vez aclaradas sus dudas, todo mejorará. No te comprometas en negocios que no te convienen. Antes de invertir tu dinero, infórmate bien y pide asesoría para no arrepentirte después.

Número de suerte: 17.

GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: Evitarás enfrentamientos y encontrarás la forma de armonizar tu vida sentimental. Ten calma. Te harán una propuesta laboral que implicaría viajar; no te apresures a responder. Pon en la balanza los pros y los contras; solo así sabrás si te conviene.

Número de suerte: 2.

CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: Será un día de emociones intensas. Habrá discusiones, pero terminarán en apasionadas reconciliaciones. En el trabajo te propondrán hacerte cargo de una actividad que desconoces; no temas y acepta, porque saldrás airoso.

Número de suerte: 21.

LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: Será un gran día en el plano sentimental, lleno de cariño y compañerismo; las atenciones serán mutuas. El viaje de tus superiores te dará la oportunidad de demostrar ampliamente tu preparación profesional.

Número de suerte: 6.

VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: Aprenderás lecciones importantes a través de equivocaciones ajenas y valorarás más el amor que tienes a tu lado. Te entusiasmarás con una compra importante y podrías gastar más de lo debido. Actúa con prudencia, compara precios y te darás cuenta del gran error que estabas por cometer.

Número de suerte: 4.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Alguien hará planes sin consultarte. Evita reacciones impulsivas; esa persona reconocerá su error y se disculpará. Recibirás una invitación donde conocerás a gente muy importante. Surgirán oportunidades para hacer buenos negocios o conseguir un contrato de trabajo.

Número de suerte: 16.

ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: Pasarás por una situación tensa. Pon todo en la balanza y te darás cuenta de que no vale la pena perder el amor. Debes estar muy atento para aprovechar las oportunidades que se acercan. Confía en tu intuición; no te fallará al momento de tomar decisiones importantes.

Número de suerte: 12.

SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Una nueva etapa afectiva se abre para ti. El pasado quedará atrás; disfruta de este nuevo amor. No esperes la ayuda de los demás para resolver tus problemas laborales. Tendrás que salir adelante con tu propio esfuerzo, pues la solución está en tus manos.

Número de suerte: 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: Hoy reinará la paz. Aclararás viejos desacuerdos que se estaban convirtiendo en motivo de discusiones. Será un día de importantes progresos en el trabajo. Gracias a tus conocimientos y experiencia lograrás salir del estancamiento que te tenía preocupado.

Número de suerte: 3.

ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: Hoy te atreverás a tomar las riendas de tu vida y de tus emociones. Te sentirás liberado y un nuevo amor llegará. La relación laboral con una persona muy experimentada será de gran ayuda para tu futuro profesional.

Número de suerte: 17.

PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: Escucha los consejos de la gente que te quiere. No te cierres en actitudes caprichosas y podrán solucionar los problemas. En el ámbito laboral te estás exigiendo demasiado. Si no te organizas y te tomas un tiempo para descansar, tu salud se verá afectada, al igual que tu trabajo. Aún puedes evitarlo.