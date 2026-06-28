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Sinuano Día HOY, domingo 28 de junio de 2026, EN VIVO: revisa los resultados del último sorteo de la lotería en Colombia
El sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, 28 de junio de 2026 mantiene al país en vilo, con miles de apostadores atentos a los resultados en vivo.
El popular sorteo de la lotería Sinuano continúa generando expectativa en Colombia con sus dos emisiones diarias. Este domingo 28 de junio de 2026, jugadores de todo el país siguen atentos a los resultados en tiempo real del Sinuano Día y Noche, que se transmiten como parte de su programación habitual. A continuación, revisa cómo van los últimos resultados, los horarios oficiales y dónde puedes comprar tus boletos.
Resultados del Sinuano Día y Noche hoy, domingo 28 de junio de 2026, en vivo
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 28 de junio
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 28 de junio en Colombia. Consulta horarios, estadísticas y números ganadores. ¡Suerte!
¿Qué jugó Sinuano hoy, 28 de junio?
Hasta el cierre de esta actualización, los resultados del Sinuano del domingo 28 de junio de 2026 aún siguen pendientes:
- Sinuano Día: pendiente
- Sinuano Noche: pendiente
Los jugadores deberán esperar la publicación oficial de los números ganadores pocos minutos después de cada sorteo.
Lotería Sinuano Día y Noche del 27 de junio de 2026 en Colombia: resultados del último sorteo
En la jornada anterior, correspondiente al 27 de junio de 2026, el sorteo dejó el siguiente resultado:
- Sinuano Día: 9382-5
- Sinuano Noche: pendiente
Sinuano Día y Noche hoy en vivo: ¿a qué hora juega?
El horario oficial del Sinuano se mantiene de la siguiente manera:
- Sinuano Día: 2.30 p. m. (hora de Colombia)
- Sinuano Noche: 10.30 p. m. (hora de Colombia)
- En días festivos o domingos, el sorteo nocturno puede adelantarse y realizarse aproximadamente a las 8.30 p. m. Los resultados oficiales se publican poco después de cada emisión.
¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?
Los boletos del Sinuano están disponibles en puntos autorizados a nivel nacional. Entre los principales canales de compra se encuentran:
- Puntos de venta de la Red Gana
- Establecimientos autorizados de apuestas y juegos de azar
- Locales ubicados en centros comerciales y supermercados
En estos espacios, los usuarios pueden elegir su número favorito y participar antes del cierre de ventas de cada sorteo.
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