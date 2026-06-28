El popular sorteo de la lotería Sinuano continúa generando expectativa en Colombia con sus dos emisiones diarias. Este domingo 28 de junio de 2026, jugadores de todo el país siguen atentos a los resultados en tiempo real del Sinuano Día y Noche, que se transmiten como parte de su programación habitual. A continuación, revisa cómo van los últimos resultados, los horarios oficiales y dónde puedes comprar tus boletos.

Resultados del Sinuano Día y Noche hoy, domingo 28 de junio de 2026, en vivo 09:11 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 28 de junio Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 28 de junio en Colombia. Consulta horarios, estadísticas y números ganadores. ¡Suerte!

¿Qué jugó Sinuano hoy, 28 de junio?

Hasta el cierre de esta actualización, los resultados del Sinuano del domingo 28 de junio de 2026 aún siguen pendientes:

Sinuano Día: pendiente

Sinuano Noche: pendiente

Los jugadores deberán esperar la publicación oficial de los números ganadores pocos minutos después de cada sorteo.

Lotería Sinuano Día y Noche del 27 de junio de 2026 en Colombia: resultados del último sorteo

En la jornada anterior, correspondiente al 27 de junio de 2026, el sorteo dejó el siguiente resultado:

Sinuano Día: 9382-5

Sinuano Noche: pendiente

Sinuano Día y Noche hoy en vivo: ¿a qué hora juega?

El horario oficial del Sinuano se mantiene de la siguiente manera:

Sinuano Día: 2.30 p. m. (hora de Colombia)

Sinuano Noche: 10.30 p. m. (hora de Colombia)

En días festivos o domingos, el sorteo nocturno puede adelantarse y realizarse aproximadamente a las 8.30 p. m. Los resultados oficiales se publican poco después de cada emisión.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano están disponibles en puntos autorizados a nivel nacional. Entre los principales canales de compra se encuentran:

Puntos de venta de la Red Gana

Establecimientos autorizados de apuestas y juegos de azar

Locales ubicados en centros comerciales y supermercados

En estos espacios, los usuarios pueden elegir su número favorito y participar antes del cierre de ventas de cada sorteo.