Horóscopo del jueves 20 de agosto: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo del zodiaco

Este jueves, 20 de agosto, los astros vuelven a despertar la curiosidad de quienes buscan una orientación para afrontar la jornada con una mirada diferente. El amor, el trabajo, el dinero y las relaciones personales serán algunos de los aspectos que podrían estar marcados por las predicciones del mejor horóscopo para cada signo del zodiaco.

Si quieres saber qué te depara este nuevo día, revisa las predicciones de Josie Diez Canseco y descubre los consejos que tiene preparados para tu signo. Conoce si la jornada traerá nuevas oportunidades, decisiones importantes o momentos que podrían cambiar el rumbo de tu día.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: tarot y predicciones del jueves 20 de agosto

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy el deber te obligará a cancelar tus planes sentimentales, no te preocupes tanto, esa persona comprenderá. Estarás lleno de compromisos y responsabilidades, tendrás que organizar muy bien tu tiempo para poder cumplir con todo lo que tienes que hacer.

Número de suerte, 2.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Hoy tu pareja reconocerá que había perdido el control y se disculpará por sus actitudes. Tus superiores confían plenamente en tu capacidad y eso significará más responsabilidades, pero también mejor posición laboral y un aumento.

Número de suerte, 20.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: La oposición de algunos familiares a tu relación amorosa te mortificará mucho. Excelente día para los negocios, participarás en una pequeña inversión que te dará ganancias sin que tengas que trabajar mucho.

Número de suerte, 3.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Analiza tus sentimientos y podrás ver que solo te unió a esa persona una atracción que ya está pasando. Haz a un lado el orgullo y pide favores, personas influyentes que conoces te pueden ayudar a conseguir un mejor empleo, no pierdas más el tiempo.

Número de suerte, 5.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Hoy analizarás tu vida sentimental con objetividad, dejarás ir de tu vida a esa persona. Los éxitos laborales seguirán, trata de no vanagloriarte de tus logros para que la envidia no se convierta en un problema para ti.

Número de suerte, 17.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Día de sorpresas sentimentales agradables que terminarán con las tensiones de los últimos días. Tus asuntos laborales y legales empiezan a solucionarse, estarás ocupado en gestiones y trámites que tendrán resultados positivos.

Número de suerte, 15.

LIBRA : 23 SET. - 22 OCT.: Tu pareja se pondrá en una posición agresiva, calla y espera, la crisis pasará y se mostrará muy arrepentida. Has conseguido éxitos sin que tengas que esforzarte mucho, pero hoy te sentirás con más energías y empezarás con nuevos proyectos que le darán un ritmo mucho más ágil a tus planes.

Número de suerte, 6.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Estarás más seductor y recuperarás el protagonismo que creías estar perdiendo en la vida del ser amado. Revisa bien tus compromisos, no dejes pasar ningún pago pendiente porque tendrías problemas de cobros incómodos, evítate molestias.

Número de suerte, 14.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Hoy pasarás por algunos problemas personales y tu pareja estará a tu lado como siempre. No es un buen momento para realizar cambios en tu trabajo, podrían salirte mal y crearte problemas con tus superiores, planifica todo con más calma.

Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: La persona que te gusta al fin se animará a demostrarte su interés. Económicamente no te confíes en la ayuda de las personas de tu entorno, porque no estarán en condiciones de apoyarte, empieza a buscar alternativas para ganar dinero extra, las encontrarás.

Número de suerte, 9.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Conocerás a alguien que te atraerá, no asumas actitudes interesantes para llamar su atención, no resultará. Surgirán desacuerdos y malentendidos con un compañero, acláralos antes de que se compliquen y podrás retomar tu trabajo tranquilo y en un ambiente agradable.

Número de suerte, 11.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Será un día tenso, discutirás por pequeñas cosas, trata de calmarte para evitar mayores problemas. Confía en tu criterio y podrás cerrar ese interesante negocio que te puede dar ganancias a mediano plazo, de lo contrario te confundirán los consejos y dejarías pasar la oportunidad.