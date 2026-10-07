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Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre EN VIVO: resultado y números ganadores del último sorteo
Mira los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre que se jugará en Colombia. AQUÍ podrás cotejar tu boleto con las bolillas.
MOMENTOS DESTACADOS
Resultados del Sinuano Día de hoy
Números ganadores del sorteo Sinuano Día: 7 0 1 2 | La Quinta: 4
A qué hora juega el Sinuano Día
El Sinuano Día de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
El Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre emociona a miles de jugadores en Colombia que pondrán a prueba su suerte. ¿Ya compraste tu boleto ganador? En esta nota podrás seguir el sorteo EN VIVO, los resultados y balotas que caerán. Coteja cuántos aciertos obtuviste.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del martes 6 de octubre: resultados y cómo jugó la lotería colombiana
Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre: sigue los resultados y números ganadores
Resultados del Sinuano Día de hoy
Números ganadores del sorteo Sinuano Día: 7 0 1 2 | La Quinta: 4
¡Comenzó el sorteo Sinuano Día!
Sigue EN VIVO el desarrollo del Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre y conoce los números que podrían convertirse en los grandes ganadores de esta jornada. Revisa los resultados oficiales apenas sean anunciados.
Transmisión en vivo del sorteo Sinuano de hoy
A qué hora juega el Sinuano Día
El Sinuano Día de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
Bienvenidos
En Líbero podrás conocer los resultados y números ganadores del Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre, así como seguir todos los detalles del sorteo. Mantente atento a nuestra cobertura EN VIVO para descubrir si tu combinación fue la afortunada.
Resultados del Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre
- Números ganadores del sorteo Sinuano Día: 7 0 1 2
- La Quinta: 4
Modalidades del Sinuano
El Sinuano cuenta con diferentes modalidades de juego que permiten participar y optar por premios según la cantidad de cifras acertadas y su combinación. Conoce cómo funciona cada opción:
- 4 cifras directo o Súper Pleno: aciertas las cuatro cifras en el mismo orden.
- 4 cifras combinado: aciertas las cuatro cifras, sin importar el orden.
- 3 cifras directo: aciertas las tres últimas cifras en orden.
- 3 cifras combinado: aciertas las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o Pata: aciertas las dos últimas cifras.
- 1 cifra o Uña: aciertas la última cifra.
- La Quinta: cifra adicional que puede generar premios según la apuesta realizada.
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