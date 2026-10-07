0

Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre EN VIVO: resultado y números ganadores del último sorteo

Mira los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre que se jugará en Colombia. AQUÍ podrás cotejar tu boleto con las bolillas.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre.
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

14:35

Resultados del Sinuano Día de hoy

Números ganadores del sorteo Sinuano Día: 7 0 1 2 | La Quinta: 4

13:20

A qué hora juega el Sinuano Día

El Sinuano Día de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

COMPARTIR

El Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre emociona a miles de jugadores en Colombia que pondrán a prueba su suerte. ¿Ya compraste tu boleto ganador? En esta nota podrás seguir el sorteo EN VIVO, los resultados y balotas que caerán. Coteja cuántos aciertos obtuviste.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día de HOY, martes 6 de octubre.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del martes 6 de octubre: resultados y cómo jugó la lotería colombiana

Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre: sigue los resultados y números ganadores

14:35
7/10/2026

Resultados del Sinuano Día de hoy

Números ganadores del sorteo Sinuano Día: 7 0 1 2 | La Quinta: 4

14:33
7/10/2026

¡Comenzó el sorteo Sinuano Día!

Sigue EN VIVO el desarrollo del Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre y conoce los números que podrían convertirse en los grandes ganadores de esta jornada. Revisa los resultados oficiales apenas sean anunciados.

14:13
7/10/2026

Transmisión en vivo del sorteo Sinuano de hoy

13:20
7/10/2026

A qué hora juega el Sinuano Día

El Sinuano Día de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

13:19
7/10/2026

Bienvenidos

En Líbero podrás conocer los resultados y números ganadores del Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre, así como seguir todos los detalles del sorteo. Mantente atento a nuestra cobertura EN VIVO para descubrir si tu combinación fue la afortunada.

Sinuano Día

Resultados del Sinuano Día de HOY, miércoles 7 de octubre

  • Números ganadores del sorteo Sinuano Día: 7 0 1 2
  • La Quinta: 4

Modalidades del Sinuano

El Sinuano cuenta con diferentes modalidades de juego que permiten participar y optar por premios según la cantidad de cifras acertadas y su combinación. Conoce cómo funciona cada opción:

  • 4 cifras directo o Súper Pleno: aciertas las cuatro cifras en el mismo orden.
  • 4 cifras combinado: aciertas las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: aciertas las tres últimas cifras en orden.
  • 3 cifras combinado: aciertas las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o Pata: aciertas las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o Uña: aciertas la última cifra.
  • La Quinta: cifra adicional que puede generar premios según la apuesta realizada.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Aprendo en casa [TV Perú y Radio Nacional] Sigue en vivo todas las clases

  2. Naruto: El creador de la serie reveló la verdadera razón de la muerte de Jiraiya

  3. RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 3 de octubre: números ganadores del premio mayor

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano