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Temblor en Perú HOY, jueves 19 de noviembre EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO
Consulta dónde y a qué hora ocurrió el último temblor en Perú hoy, 19 de noviembre, según el IGP, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad. ¡Atentos!
Debido a su ubicación en una región con intensa actividad sísmica, Perú experimenta constantes movimientos telúricos. Hoy, jueves 19 de noviembre, se reportó un nuevo temblor. Por ello, en Líbero te compartimos la información exacta que brindó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del sismo. Además, te ofrecemos recomendaciones para saber cómo actuar en caso de una emergencia. ¿Estás preparado?
PUEDES VER: Temblor del miércoles 18 de noviembre, en Perú: epicentro del último SISMO reportado por el IGP
Temblor HOY, 19 de noviembre, EN VIVO: epicentro y magnitud en Perú vía IGP
¿Cómo saber si hubo temblor?
- Web oficial: Busca el portal del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para ver el mapa del epicentro, la hora exacta y la magnitud.
- Apps y redes sociales: Descarga la aplicación móvil gratuita "Sismos Perú" o revisa las cuentas oficiales del IGP e INDECI en X (Twitter) o Facebook, donde publican los boletines minutos después de cada movimiento.
- Alertas en el celular: Si tienes Android con la ubicación activada, el sistema de Google te notificará automáticamente sobre sismos cercanos. Para emergencias graves, el sistema estatal SISMATE envía una alarma directa a todos los teléfonos sin necesidad de internet.
OTRO TEMBLOR EN ICA
- Fecha:19/11/2026 04:08:09
- Mag:4.7
- Prof:25km
- Lat:-15.46
- Long:-76.07
- Int:II San Juan de Marcona
- Ref:98 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
TEMBLOR EN TUMBES
- Fecha y Hora Local: 19/11/2026 00:49:25
- Magnitud: 4.9
- Profundidad: 68km
- Latitud: -2.42
- Longitud: -79.86
- Intensidad: III Zarumilla
- Referencia: 128 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes
TEMBLOR EN ICA
- Fecha y Hora Local: 19/11/2026 00:03:37
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 24km
- Latitud: -15.25
- Longitud: -76.03
- Referencia: 94 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
Bienvenidos
Sigue EN VIVO el reporte de temblores en Perú de este jueves 19 de noviembre. Consulta la información actualizada del último sismo, su hora de ocurrencia, magnitud y epicentro, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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