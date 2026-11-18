Debido a su ubicación en una región con intensa actividad sísmica, Perú experimenta constantes movimientos telúricos. Hoy, jueves 19 de noviembre, se reportó un nuevo temblor. Por ello, en Líbero te compartimos la información exacta que brindó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del sismo. Además, te ofrecemos recomendaciones para saber cómo actuar en caso de una emergencia. ¿Estás preparado?

Temblor HOY, 19 de noviembre, EN VIVO: epicentro y magnitud en Perú vía IGP 07:44 ¿Cómo saber si hubo temblor? Web oficial: Busca el portal del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para ver el mapa del epicentro, la hora exacta y la magnitud.

Apps y redes sociales: Descarga la aplicación móvil gratuita "Sismos Perú" o revisa las cuentas oficiales del IGP e INDECI en X (Twitter) o Facebook, donde publican los boletines minutos después de cada movimiento.

Alertas en el celular: Si tienes Android con la ubicación activada, el sistema de Google te notificará automáticamente sobre sismos cercanos. Para emergencias graves, el sistema estatal SISMATE envía una alarma directa a todos los teléfonos sin necesidad de internet. 07:01 OTRO TEMBLOR EN ICA Fecha:19/11/2026 04:08:09

Mag:4.7

Prof:25km

Lat:-15.46

Long:-76.07

Int:II San Juan de Marcona

Ref:98 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica 07:00 TEMBLOR EN TUMBES Fecha y Hora Local: 19/11/2026 00:49:25

Magnitud: 4.9

Profundidad: 68km

Latitud: -2.42

Longitud: -79.86

Intensidad: III Zarumilla

Referencia: 128 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes 07:00 TEMBLOR EN ICA Fecha y Hora Local: 19/11/2026 00:03:37

Magnitud: 4.0

Profundidad: 24km

Latitud: -15.25

Longitud: -76.03

Referencia: 94 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica 06:56 Bienvenidos Sigue EN VIVO el reporte de temblores en Perú de este jueves 19 de noviembre. Consulta la información actualizada del último sismo, su hora de ocurrencia, magnitud y epicentro, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).