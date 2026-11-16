Este martes 17 de noviembre, te acompañamos minuto a minuto con el reporte actualizado de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, basado en la información verificada del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Aquí podrás conocer al instante la hora exacta, la magnitud, la profundidad y el epicentro de cada temblor de hoy, además de las recomendaciones clave de defensa civil para protegerte junto a tu familia. Hasta el momento, no se ha registrado ningún sismo.

¿Temblor de hoy, martes 17 de noviembre? Revisa EN VIVO el reporte del IGP 10:15 ¡Bienvenidos, lectores! A través de este reporte de HOY, martes 17 de noviembre de 2026, te mantendremos informado sobre los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con detalles de la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico. Hasta el momento, el país no ha presentado ningún movimiento telúrico.