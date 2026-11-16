- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs Costa Rica
- Chile vs Colombia
- Ecuador vs Bolivia
- Tabla del Clausura
- Tabla acumulada
- Liga Peruana de Vóley
¿Temblor HOY, en Perú martes 17 de noviembre? Consulta EN VIVO el último reporte del IGP
Sigue aquí el reporte actualizado sobre los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. ¿Hoy, martes 17 de noviembre, se registró algún sismo?
Este martes 17 de noviembre, te acompañamos minuto a minuto con el reporte actualizado de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, basado en la información verificada del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Aquí podrás conocer al instante la hora exacta, la magnitud, la profundidad y el epicentro de cada temblor de hoy, además de las recomendaciones clave de defensa civil para protegerte junto a tu familia. Hasta el momento, no se ha registrado ningún sismo.
PUEDES VER: ¿Perú NO tendrá LUZ, internet y bancos este martes 17 de noviembre? Revisa todo sobre el rumor del APAGÓN MUNDIAL
¿Temblor de hoy, martes 17 de noviembre? Revisa EN VIVO el reporte del IGP
¡Bienvenidos, lectores!
A través de este reporte de HOY, martes 17 de noviembre de 2026, te mantendremos informado sobre los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con detalles de la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico. Hasta el momento, el país no ha presentado ningún movimiento telúrico.
- 1
¿Perú NO tendrá LUZ, internet y bancos HOY, martes 17 de noviembre? Revisa todo sobre el rumor del APAGÓN MUNDIAL
- 2
ES OFICIAL | Gobierno anuncia entrega de BONO MENSUAL de S/200 por fenómeno El Niño: mira los requisitos y cómo acceder
- 3
Línea 1 del Metro de Lima anuncia VIAJES GRATIS hoy, lunes 16 de noviembre: revisa horarios, quiénes acceden y más
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90