Se han generado diversas reacciones y rumores en las redes sociales ante la posibilidad de un apagón mundial programado para este martes 17 de noviembre, que podría dejar a miles sin electricidad, internet y acceso a servicios bancarios durante 72 horas. Sin embargo, es importante aclarar que Perú no enfrentará esta situación pues, hasta el momento, no se ha emitido ninguna alerta oficial ni se cuenta con evidencia técnica que respalde la posibilidad de una interrupción eléctrica en el país ni a nivel mundial en la fecha mencionada.

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No hay información oficial que confirme la existencia de un apagón programado en Perú para el martes 17 de noviembre. Además, no se han presentado evidencias que sustenten la versión que circula sobre un posible apagón global de electricidad, internet y servicios esenciales por tres días.

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Asimismo, ninguna entidad gubernamental, empresa eléctrica, organismo científico o agencia espacial, como la NASA, ha realizado advertencias al respecto. Además, la diversidad de infraestructuras eléctricas en cada país impide la posibilidad de un apagón global, ya que no existe un sistema único que controle el suministro de energía o internet a nivel mundial.

Por ello, en Perú, los servicios de electricidad, telecomunicaciones y operaciones bancarias continuarán funcionando con normalidad , a excepción de los cortes programados por mantenimiento que las empresas distribuidoras suelen comunicar con antelación en áreas específicas.

¿De dónde surgió el rumor?

Según el medio 'DiarioAS', la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) llevó a cabo un simulacro rutinario en Estados Unidos, con el objetivo de evaluar la preparación ante situaciones de emergencia.

En este contexto, diversas autoridades, incluida la Comisión Europea, emitieron recomendaciones públicas para que los hogares dispongan de agua, alimentos y medicamentos suficientes para un periodo de 72 horas, en caso de desastres naturales o imprevistos.

Estas directrices constituyen medidas de prevención permanentes y no están vinculadas a ninguna alerta específica para noviembre.