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Temblor HOY, domingo 15 de noviembre EN VIVO: EPICENTRO y magnitud del último sismo reportado por IGP
¡Atentos! Revisa EN VIVO dónde se registró el último temblor en Perú HOY, domingo 15 de noviembre, de acuerdo con el reporte más reciente del IGP, vía 'X'.
Este domingo 15 de noviembre, la actividad sísmica en Perú sigue llamando la atención de los ciudadanos. En las últimas horas, se ha registrado un nuevo temblor. Para obtener información detallada sobre el evento, te invitamos a consultar el reporte más reciente del Instituto Geofísico del Perú (IGP) AQUÍ. Este informe incluye datos sobre el epicentro, magnitud y profundidad. ¿Tienes a la mano tu mochila de emergencia?
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Temblor en Perú HOY, domingo 15 de noviembre: reporte del último sismo vía IGP
TEMBLOR HOY EN TACNA
- Fecha y Hora Local: 15/11/2026 13:52:21
- Magnitud: 4.3
- Profundidad: 154km
- Latitud: -17.68
- Longitud: -69.88
- Referencia: 28 km al SE de Tarata, Tarata - Tacna
TEMBLOR HOY EN ÁNCASH
- Fecha y Hora Local: 15/11/2026 04:33:10
- Magnitud: 3.8
- Profundidad: 28km
- Latitud: -10.66
- Longitud: -78.59
- Intensidad: II Huarmey
- Referencia: 81 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncash
TEMBLOR HOY EN PUNO
- Fecha y Hora Local: 15/11/2026 04:11:22
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 10km
- Latitud: -15.78
- Longitud: -70.76
- Intensidad: II Santa Lucía
- Referencia: 19 km al SO de Santa Lucía, Lampa - Puno
¡Bienvenidos, lectores!
En Líbero, te compartimos información sobre los últimos sismos registrados en el Perú hoy, domingo 15 de noviembre. Aquí encontrarás los últimos reportes sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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Iniciará importante obra vial en San Martín de Porres: mejorará el tránsito vehicular y movilidad en Lima Norte
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Temblor HOY, domingo 15 de noviembre EN VIVO: EPICENTRO y magnitud del último sismo reportado por IGP
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