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Temblor HOY, domingo 15 de noviembre EN VIVO: EPICENTRO y magnitud del último sismo reportado por IGP

¡Atentos! Revisa EN VIVO dónde se registró el último temblor en Perú HOY, domingo 15 de noviembre, de acuerdo con el reporte más reciente del IGP, vía 'X'.

Melanni Miranda
Temblor hoy, domingo 15 de noviembre: consulta epicentro y magnitud del último sismo.
Temblor hoy, domingo 15 de noviembre: consulta epicentro y magnitud del último sismo. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Este domingo 15 de noviembre, la actividad sísmica en Perú sigue llamando la atención de los ciudadanos. En las últimas horas, se ha registrado un nuevo temblor. Para obtener información detallada sobre el evento, te invitamos a consultar el reporte más reciente del Instituto Geofísico del Perú (IGP) AQUÍ. Este informe incluye datos sobre el epicentro, magnitud y profundidad. ¿Tienes a la mano tu mochila de emergencia?

San Martín de Porres iniciará la construcción de una obra vial que busca reducir la congestión vehicular y mejorar la circulación en Lima Norte.

PUEDES VER: Iniciará importante obra vial en San Martín de Porres: mejorará el tránsito vehicular y movilidad en Lima Norte

Temblor en Perú HOY, domingo 15 de noviembre: reporte del último sismo vía IGP

14:00
15/11/2026

TEMBLOR HOY EN TACNA

  • Fecha y Hora Local: 15/11/2026 13:52:21
  • Magnitud: 4.3
  • Profundidad: 154km
  • Latitud: -17.68
  • Longitud: -69.88
  • Referencia: 28 km al SE de Tarata, Tarata - Tacna
13:59
15/11/2026

TEMBLOR HOY EN ÁNCASH

  • Fecha y Hora Local: 15/11/2026 04:33:10
  • Magnitud: 3.8
  • Profundidad: 28km
  • Latitud: -10.66
  • Longitud: -78.59
  • Intensidad: II Huarmey
  • Referencia: 81 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncash
13:58
15/11/2026

TEMBLOR HOY EN PUNO

  • Fecha y Hora Local: 15/11/2026 04:11:22
  • Magnitud: 3.4
  • Profundidad: 10km
  • Latitud: -15.78
  • Longitud: -70.76
  • Intensidad: II Santa Lucía
  • Referencia: 19 km al SO de Santa Lucía, Lampa - Puno
13:42
15/11/2026

¡Bienvenidos, lectores!

En Líbero, te compartimos información sobre los últimos sismos registrados en el Perú hoy, domingo 15 de noviembre. Aquí encontrarás los últimos reportes sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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