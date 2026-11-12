Temblor en Perú HOY, viernes 13 de noviembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo vía IGP

¡Perú vuelve a estar atento a la actividad sísmica! Un nuevo movimiento telúrico puede generar preocupación entre la población, por lo que es importante mantenerse informado a través de los reportes oficiales. Sigue el minuto a minuto del temblor en Perú HOY, viernes 13 de septiembre, conoce dónde se registró el último sismo, cuál fue su magnitud, profundidad y epicentro, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Perú HOY, viernes 13 de noviembre: reporte del último sismo vía IGP 07:19 Temblor hoy en Loreto Fecha y Hora Local: 13/11/2026,05:55:11

Magnitud: 4.7

Profundidad: 15 km

Latitud: -4.53

Longitud: -75.47

Intensidad: III Lagunas

Referencia: 81 km al N de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto 07:18 Temblor en Huánuco Fecha y Hora Local: 13/11/2026,05:32:05

Magnitud: 4.7

Profundidad: 131 km

Latitud: -9.05

Longitud: -74.48

Intensidad: III Puerto Inca

Referencia: 65 km al NE de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánuco