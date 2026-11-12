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Temblor en Perú HOY, viernes 13 de noviembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo vía IGP

Consulta el último temblor registrado en Perú HOY, viernes 13 de septiembre, según el IGP. Conoce la magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta del sismo.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último temblor en Perú de HOY, viernes 13 de noviembre.
Revisa el reporte del IGP sobre el último temblor en Perú de HOY, viernes 13 de noviembre. | Imagen:ChatGPT
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¡Perú vuelve a estar atento a la actividad sísmica! Un nuevo movimiento telúrico puede generar preocupación entre la población, por lo que es importante mantenerse informado a través de los reportes oficiales. Sigue el minuto a minuto del temblor en Perú HOY, viernes 13 de septiembre, conoce dónde se registró el último sismo, cuál fue su magnitud, profundidad y epicentro, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Conoce si el 13 y 14 es feriado por la visita del papa León XIV en Perú, en qué regiones se aplica y a quiénes.

PUEDES VER: ¿El 13 y 14 es feriado por la visita del papa León? Conoce en qué lugares aplica y a quiénes beneficia

Temblor en Perú HOY, viernes 13 de noviembre: reporte del último sismo vía IGP

07:19
13/11/2026

Temblor hoy en Loreto

  • Fecha y Hora Local: 13/11/2026,05:55:11
  • Magnitud: 4.7
  • Profundidad: 15 km
  • Latitud: -4.53
  • Longitud: -75.47
  • Intensidad: III Lagunas
  • Referencia: 81 km al N de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto
07:18
13/11/2026

Temblor en Huánuco

  • Fecha y Hora Local: 13/11/2026,05:32:05
  • Magnitud: 4.7
  • Profundidad: 131 km
  • Latitud: -9.05
  • Longitud: -74.48
  • Intensidad: III Puerto Inca
  • Referencia: 65 km al NE de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánuco
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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