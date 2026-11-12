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Temblor en Perú HOY, viernes 13 de noviembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo vía IGP
Consulta el último temblor registrado en Perú HOY, viernes 13 de septiembre, según el IGP. Conoce la magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta del sismo.
¡Perú vuelve a estar atento a la actividad sísmica! Un nuevo movimiento telúrico puede generar preocupación entre la población, por lo que es importante mantenerse informado a través de los reportes oficiales. Sigue el minuto a minuto del temblor en Perú HOY, viernes 13 de septiembre, conoce dónde se registró el último sismo, cuál fue su magnitud, profundidad y epicentro, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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Temblor en Perú HOY, viernes 13 de noviembre: reporte del último sismo vía IGP
Temblor hoy en Loreto
- Fecha y Hora Local: 13/11/2026,05:55:11
- Magnitud: 4.7
- Profundidad: 15 km
- Latitud: -4.53
- Longitud: -75.47
- Intensidad: III Lagunas
- Referencia: 81 km al N de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto
Temblor en Huánuco
- Fecha y Hora Local: 13/11/2026,05:32:05
- Magnitud: 4.7
- Profundidad: 131 km
- Latitud: -9.05
- Longitud: -74.48
- Intensidad: III Puerto Inca
- Referencia: 65 km al NE de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánuco
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