0
EN VIVO
Italia vs Francia por UEFA Nations League

Temblor HOY, jueves 12 de noviembre, en Perú EN VIVO: epicentro del último SISMO reportado por el IGP

Revisa los últimos sismos en Perú reportados por IGP este jueves 12 de noviembre y conoce dónde ocurrieron, la magnitud y a qué profundidad se registraron.

Melanni Miranda
Temblor este jueves 12 de noviembre, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, vía IGP.
Temblor este jueves 12 de noviembre, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, vía IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡A estar alertas! Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas más activas sísmicamente a nivel global. Por ello, es necesario realizar un monitoreo constante del territorio para mantener a la ciudadanía informada. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), ofrece actualizaciones sobre la hora, el epicentro, la magnitud y la profundidad de los sismos ocurridos en el país. ¿Este 12 de noviembre se registró algún movimiento telúrico?

Anuncian corte de luz para este 12 de noviembre: revisa aquí las zonas afectadas.

PUEDES VER: Confirman CORTE de luz este 12 de noviembre por más de 8 horas: revisa qué zonas serán AFECTADAS y HORARIOS

Temblor de hoy, jueves 12 de noviembre: reporte del IGP

11:24
12/11/2026

TEMBLOR HOY EN MOQUEGUA

  • Fecha y Hora Local: 12/11/2026 10:51:59
  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 46km
  • Latitud: -17.49
  • Longitud: -71.40
  • Intensidad: II-III Ilo
  • Referencia: 19 km al N de Ilo, Ilo - Moquegua
10:31
12/11/2026

SEGUNDO TEMBLOR EN JUNÍN

  • Fecha y Hora Local: 12/11/2026 01:03:52
  • Magnitud: 3.3
  • Profundidad: 11km
  • Latitud: -12.22
  • Longitud: -75.33
  • Intensidad: II-III Huasicancha
  • Referencia: 14 km al NO de Huasicancha, Huancayo - Junín
10:30
12/11/2026

TEMBLOR HOY EN JUNÍN

  • Fecha y Hora Local: 12/11/2026 01:00:30
  • Magnitud: 3.4
  • Profundidad: 11km
  • Latitud: -12.21
  • Longitud: -75.32
  • Intensidad: II-III Huasicancha
  • Referencia: 14 km al N de Huasicancha, Huancayo - Junín
10:27
12/11/2026

Bienvenidos

A través de este reporte de HOY, jueves 12 de noviembre de 2026, te mantendremos informado sobre los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con detalles de la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Resultados La Tinka del miércoles 11 de noviembre: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa

  2. Confirman CORTE de luz HOY, 12 de noviembre por más de 8 horas: revisa qué zonas serán AFECTADAS y HORARIOS

  3. Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026: cuándo salen los resultados y link oficial del Minedu

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano