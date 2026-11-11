¡A estar alertas! Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas más activas sísmicamente a nivel global. Por ello, es necesario realizar un monitoreo constante del territorio para mantener a la ciudadanía informada. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), ofrece actualizaciones sobre la hora, el epicentro, la magnitud y la profundidad de los sismos ocurridos en el país. ¿Este 12 de noviembre se registró algún movimiento telúrico?

Temblor de hoy, jueves 12 de noviembre: reporte del IGP 11:24 TEMBLOR HOY EN MOQUEGUA Fecha y Hora Local: 12/11/2026 10:51:59

Magnitud: 3.5

Profundidad: 46km

Latitud: -17.49

Longitud: -71.40

Intensidad: II-III Ilo

Referencia: 19 km al N de Ilo, Ilo - Moquegua 10:31 SEGUNDO TEMBLOR EN JUNÍN Fecha y Hora Local: 12/11/2026 01:03:52

Magnitud: 3.3

Profundidad: 11km

Latitud: -12.22

Longitud: -75.33

Intensidad: II-III Huasicancha

Referencia: 14 km al NO de Huasicancha, Huancayo - Junín 10:30 TEMBLOR HOY EN JUNÍN Fecha y Hora Local: 12/11/2026 01:00:30

Magnitud: 3.4

Profundidad: 11km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.32

Intensidad: II-III Huasicancha

Referencia: 14 km al N de Huasicancha, Huancayo - Junín 10:27 Bienvenidos A través de este reporte de HOY, jueves 12 de noviembre de 2026, te mantendremos informado sobre los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con detalles de la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico.