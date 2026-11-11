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Temblor HOY, jueves 12 de noviembre, en Perú EN VIVO: epicentro del último SISMO reportado por el IGP
Revisa los últimos sismos en Perú reportados por IGP este jueves 12 de noviembre y conoce dónde ocurrieron, la magnitud y a qué profundidad se registraron.
¡A estar alertas! Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas más activas sísmicamente a nivel global. Por ello, es necesario realizar un monitoreo constante del territorio para mantener a la ciudadanía informada. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), ofrece actualizaciones sobre la hora, el epicentro, la magnitud y la profundidad de los sismos ocurridos en el país. ¿Este 12 de noviembre se registró algún movimiento telúrico?
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Temblor de hoy, jueves 12 de noviembre: reporte del IGP
TEMBLOR HOY EN MOQUEGUA
- Fecha y Hora Local: 12/11/2026 10:51:59
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 46km
- Latitud: -17.49
- Longitud: -71.40
- Intensidad: II-III Ilo
- Referencia: 19 km al N de Ilo, Ilo - Moquegua
SEGUNDO TEMBLOR EN JUNÍN
- Fecha y Hora Local: 12/11/2026 01:03:52
- Magnitud: 3.3
- Profundidad: 11km
- Latitud: -12.22
- Longitud: -75.33
- Intensidad: II-III Huasicancha
- Referencia: 14 km al NO de Huasicancha, Huancayo - Junín
TEMBLOR HOY EN JUNÍN
- Fecha y Hora Local: 12/11/2026 01:00:30
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 11km
- Latitud: -12.21
- Longitud: -75.32
- Intensidad: II-III Huasicancha
- Referencia: 14 km al N de Huasicancha, Huancayo - Junín
Bienvenidos
A través de este reporte de HOY, jueves 12 de noviembre de 2026, te mantendremos informado sobre los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con detalles de la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico.
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