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¿Temblor en Perú hoy, miércoles 11 de noviembre? Este el reporte del IGP EN VIVO, aquí las últimas novedades

Revisa todos los detalles sobre los temblores registrados en Perú. ¿Este miércoles se llevó a cabo un movimiento sísmico en la capital? Esto se conoce.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del último temblor en Perú.
Revisa el reporte EN VIVO del último temblor en Perú. | Composición: Líbero/ChatGPT
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Perú se encuentra en una zona de constante actividad sísmica y un movimiento inesperado de la tierra puede generar preocupación en cualquier momento. ¿Dónde se registró el último temblor y cuál fue su magnitud? Este miércoles 11 de noviembre, revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¿Se confirmó un nuevo sismo, la hora, el epicentro y su profundidad? Aquí los detalles.

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¿Temblor hoy, miércoles 11 de noviembre? Este es el reporte EN VIVO del IGP

13:28
11/11/2026

¡Bienvenidos, lectores!

En Líbero, te compartimos información sobre los últimos sismos registrados en el Perú hoy, miércoles 11 de noviembre. Aquí encontrarás los últimos reportes sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Hasta el momento, NO se ha registrado ningún movimiento sísmico.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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