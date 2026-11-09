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Temblor en Perú HOY, martes 10 de noviembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por IGP

Consulta el reporte del IGP sobre los temblores este martes 10 de noviembre en Perú. Conoce la magnitud, profundidad, hora y epicentro del último sismo.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo en Perú HOY, martes 10 de noviembre.
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo en Perú HOY, martes 10 de noviembre. | Composición: Líbero/ChatGPT
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Este martes 10 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo de la actividad telúrica en el país y proporciona información clave para la población. Entérate EN VIVO si se registraron nuevos temblores, dónde se ubicó el epicentro, cuál fue su magnitud y a qué profundidad ocurrió el último sismo. Sigue las actualizaciones y conoce qué medidas debes tomar para mantenerte a salvo ante una emergencia.

Anitra convocó a transportistas a marchar este 10 de noviembre contra extorsiones.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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