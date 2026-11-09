Temblor en Perú HOY, martes 10 de noviembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por IGP

Este martes 10 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo de la actividad telúrica en el país y proporciona información clave para la población. Entérate EN VIVO si se registraron nuevos temblores, dónde se ubicó el epicentro, cuál fue su magnitud y a qué profundidad ocurrió el último sismo. Sigue las actualizaciones y conoce qué medidas debes tomar para mantenerte a salvo ante una emergencia.