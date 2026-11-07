Mantente al tanto de los recientes sismos ocurridos en el país. Este domingo 8 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sigue vigilando la actividad sísmica en todo el territorio nacional. Revisa EN VIVO la ubicación del epicentro del último temblor, así como su magnitud, profundidad y la hora precisa en que se registró, además de las áreas que podrían haber experimentado el movimiento telúrico. ¿Cuentas con una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad?

Temblor HOY en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP 07:44 TEMBLOR HOY EN TACNA Fecha y Hora Local: 08/11/2026 06:58:29

Magnitud: 4.8

Profundidad: 64km

Latitud: -19.79

Longitud: -70.28

Intensidad: II Tacna

Referencia: 198 km al S de Tacna, Tacna - Tacna. 07:42 OTRO TEMBLOR EN ÁNCASH Fecha y Hora Local: 08/11/2026 05:39:10

Magnitud: 3.8

Profundidad: 44km

Latitud: -9.11

Longitud: -79.35

Intensidad: III Chimbote

Referencia: 84 km al O de Chimbote, Santa - Áncash. 07:41 TEMBLOR HOY EN ÁNCASH Fecha y Hora Local: 08/11/2026 04:01:36

Magnitud: 3.5

Profundidad: 49km

Latitud: -9.07

Longitud: -78.71

Intensidad: II Chimbote

Referencia: 14 km al O de Chimbote, Santa - Áncash. 07:35 Bienvenidos ¡Bienvenidos! Conoce AQUÍ la cobertura EN VIVO de los últimos temblores registrados en Perú este domingo 8 de noviembre. Te compartimos los reportes del IGP sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de cada sismo, además de recomendaciones para mantenerte seguro.