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Temblor HOY, domingo 8 de noviembre, en Perú EN VIVO: epicentro del último SISMO reportado por el IGP

Consulta los reportes de los sismos registrados en Perú hoy, domingo 8 de noviembre, y revisa su magnitud, epicentro y profundidad, según el IGP. ¡A estar atentos!

Melanni Miranda
Temblor este domingo 8 de noviembre: consulta epicentro y magnitud reportado por el IGP.
Temblor este domingo 8 de noviembre: consulta epicentro y magnitud reportado por el IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Mantente al tanto de los recientes sismos ocurridos en el país. Este domingo 8 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sigue vigilando la actividad sísmica en todo el territorio nacional. Revisa EN VIVO la ubicación del epicentro del último temblor, así como su magnitud, profundidad y la hora precisa en que se registró, además de las áreas que podrían haber experimentado el movimiento telúrico. ¿Cuentas con una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad?

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Temblor HOY en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP

07:44
8/11/2026

TEMBLOR HOY EN TACNA

  • Fecha y Hora Local: 08/11/2026 06:58:29
  • Magnitud: 4.8
  • Profundidad: 64km
  • Latitud: -19.79
  • Longitud: -70.28
  • Intensidad: II Tacna
  • Referencia: 198 km al S de Tacna, Tacna - Tacna.
07:42
8/11/2026

OTRO TEMBLOR EN ÁNCASH

  • Fecha y Hora Local: 08/11/2026 05:39:10
  • Magnitud: 3.8
  • Profundidad: 44km
  • Latitud: -9.11
  • Longitud: -79.35
  • Intensidad: III Chimbote
  • Referencia: 84 km al O de Chimbote, Santa - Áncash.
07:41
8/11/2026

TEMBLOR HOY EN ÁNCASH

  • Fecha y Hora Local: 08/11/2026 04:01:36
  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 49km
  • Latitud: -9.07
  • Longitud: -78.71
  • Intensidad: II Chimbote
  • Referencia: 14 km al O de Chimbote, Santa - Áncash.
07:35
8/11/2026

Bienvenidos

¡Bienvenidos! Conoce AQUÍ la cobertura EN VIVO de los últimos temblores registrados en Perú este domingo 8 de noviembre. Te compartimos los reportes del IGP sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de cada sismo, además de recomendaciones para mantenerte seguro.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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