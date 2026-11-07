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Temblor HOY, domingo 8 de noviembre, en Perú EN VIVO: epicentro del último SISMO reportado por el IGP
Consulta los reportes de los sismos registrados en Perú hoy, domingo 8 de noviembre, y revisa su magnitud, epicentro y profundidad, según el IGP. ¡A estar atentos!
Mantente al tanto de los recientes sismos ocurridos en el país. Este domingo 8 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sigue vigilando la actividad sísmica en todo el territorio nacional. Revisa EN VIVO la ubicación del epicentro del último temblor, así como su magnitud, profundidad y la hora precisa en que se registró, además de las áreas que podrían haber experimentado el movimiento telúrico. ¿Cuentas con una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad?
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Temblor HOY en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP
TEMBLOR HOY EN TACNA
- Fecha y Hora Local: 08/11/2026 06:58:29
- Magnitud: 4.8
- Profundidad: 64km
- Latitud: -19.79
- Longitud: -70.28
- Intensidad: II Tacna
- Referencia: 198 km al S de Tacna, Tacna - Tacna.
OTRO TEMBLOR EN ÁNCASH
- Fecha y Hora Local: 08/11/2026 05:39:10
- Magnitud: 3.8
- Profundidad: 44km
- Latitud: -9.11
- Longitud: -79.35
- Intensidad: III Chimbote
- Referencia: 84 km al O de Chimbote, Santa - Áncash.
TEMBLOR HOY EN ÁNCASH
- Fecha y Hora Local: 08/11/2026 04:01:36
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 49km
- Latitud: -9.07
- Longitud: -78.71
- Intensidad: II Chimbote
- Referencia: 14 km al O de Chimbote, Santa - Áncash.
Bienvenidos
¡Bienvenidos! Conoce AQUÍ la cobertura EN VIVO de los últimos temblores registrados en Perú este domingo 8 de noviembre. Te compartimos los reportes del IGP sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de cada sismo, además de recomendaciones para mantenerte seguro.
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