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Temblor HOY, 6 de noviembre, en Perú: hora exacta, magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP

Revisa el reporte actualizado EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo registrado en Perú HOY, viernes 6 de noviembre de 2026.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO sobre el último sismo en Perú hoy, viernes 6 de noviembre.
Revisa el reporte EN VIVO sobre el último sismo en Perú hoy, viernes 6 de noviembre. | Composición: Líbero/ChatGPT
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La actividad sísmica en el territorio peruano genera atención HOY, viernes 6 de noviembre. ¿Se registró un nuevo temblor en las últimas horas? Revisa la información EN VIVO del IGP y descubre qué zonas fueron afectadas, dónde se localizó el epicentro y cuáles fueron la magnitud y profundidad del último movimiento telúrico reportado en el país.

¿Lima y Callao sin luz hasta el 7 de noviembre? Consulta qué zonas serán afectadas y horarios del corte.

PUEDES VER: ¿Lima y Callao SIN LUZ hasta el 7 de noviembre? Revisa qué zonas serán afectadas y horarios del CORTE

Temblor HOY en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP

07:12
6/11/2026

Bienvenidos

Te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos sismos registrados en Perú. Sigue nuestra cobertura y conoce la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico, según los reportes oficiales del IGP.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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