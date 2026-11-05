Temblor HOY, 6 de noviembre, en Perú: hora exacta, magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP
Revisa el reporte actualizado EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo registrado en Perú HOY, viernes 6 de noviembre de 2026.
La actividad sísmica en el territorio peruano genera atención HOY, viernes 6 de noviembre. ¿Se registró un nuevo temblor en las últimas horas? Revisa la información EN VIVO del IGP y descubre qué zonas fueron afectadas, dónde se localizó el epicentro y cuáles fueron la magnitud y profundidad del último movimiento telúrico reportado en el país.
PUEDES VER: ¿Lima y Callao SIN LUZ hasta el 7 de noviembre? Revisa qué zonas serán afectadas y horarios del CORTE
Temblor HOY en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP
Bienvenidos
Te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos sismos registrados en Perú. Sigue nuestra cobertura y conoce la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico, según los reportes oficiales del IGP.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90