Temblor HOY, 6 de noviembre, en Perú: hora exacta, magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP

La actividad sísmica en el territorio peruano genera atención HOY, viernes 6 de noviembre. ¿Se registró un nuevo temblor en las últimas horas? Revisa la información EN VIVO del IGP y descubre qué zonas fueron afectadas, dónde se localizó el epicentro y cuáles fueron la magnitud y profundidad del último movimiento telúrico reportado en el país.

Temblor HOY en Perú: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP 07:12 Bienvenidos Te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos sismos registrados en Perú. Sigue nuestra cobertura y conoce la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico, según los reportes oficiales del IGP.