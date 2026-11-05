¡Atención, ciudadanos! Pluz Perú ha confirmado un nuevo cronograma de cortes programados de luz que impactará a miles de ciudadanos. Esta interrupción temporal del servicio responde a labores de mantenimiento y expansión del sistema eléctrico. A continuación, te compartimos el horario de corte de luz eléctrica y los distritos de residencia afectados.

¿No tendrás LUZ hasta el 7 de noviembre? Revisa las zonas afectadas.

Según lo expuesto por la entidad, los distritos que presentarán interrupciones confirmadas en el suministro de servicios durante este periodo son San Juan de Lurigancho, Callao, Ventanilla, Los Olivos, Carabayllo, San Martín de Porres y Lima Cercado .

Corte de luz el 5 de noviembre

En Lima Cercado : el servicio se interrumpirá entre las 12.00 a. m. y las 4.00 a. m. en Barrios Altos y el puente Huáscar.

: el servicio se interrumpirá entre las 12.00 a. m. y las 4.00 a. m. en Barrios Altos y el puente Huáscar. San Juan de Lurigancho : el distrito experimentará un corte más extenso, desde las 9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m., afectando áreas como Bayóvar, Antenor Orrego y Mirador de los Ángeles, entre otros sectores.

: el distrito experimentará un corte más extenso, desde las 9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m., afectando áreas como Bayóvar, Antenor Orrego y Mirador de los Ángeles, entre otros sectores. San Juan de Lurigancho también sufrirá un corte adicional de 1.00 p. m. a 5.00 p. m., afectando el jirón Las Alcaparras y la avenida Flores de Primavera.

Los Olivos : la suspensión se llevará a cabo de 9.00 a. m. a 7.00 p. m., abarcando las avenidas Alfredo Mendiola y Los Próceres.

: la suspensión se llevará a cabo de 9.00 a. m. a 7.00 p. m., abarcando las avenidas Alfredo Mendiola y Los Próceres. En Ventanilla : en la urbanización Pro se verán interrupciones, con un corte programado de 8.30 a. m. a 6.00 p. m. que afectará los asentamientos humanos 6 de Diciembre y Hiroshima, además de la urbanización PECP.

: en la urbanización Pro se verán interrupciones, con un corte programado de 8.30 a. m. a 6.00 p. m. que afectará los asentamientos humanos 6 de Diciembre y Hiroshima, además de la urbanización PECP. Ventanilla tendrá otra interrupción en el área industrial de 8.30 a. m. a 4.30 p. m.

San Martín de Porres : se evidenciará un corte de 9.00 a. m. a 5.00 p. m., que incluirá Los Olivos de San Vicente y Jardines de Santa Rosa II etapa.

: se evidenciará un corte de 9.00 a. m. a 5.00 p. m., que incluirá Los Olivos de San Vicente y Jardines de Santa Rosa II etapa. Puente Piedra: experimentará un corte de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 27.

Corte de luz el 6 de noviembre

En Carabayllo , el suministro se interrumpirá de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. en el centro poblado Las Piedritas, específicamente en la manzana A. Asimismo, otro corte está previsto de 10.00 a. m. a 6.00 p. m. en el centro poblado Las Piedras, afectando las manzanas D y K.

, el suministro se interrumpirá de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. en el centro poblado Las Piedritas, específicamente en la manzana A. Asimismo, otro corte está previsto de 10.00 a. m. a 6.00 p. m. en el centro poblado Las Piedras, afectando las manzanas D y K. En San Juan de Lurigancho , la suspensión de energía se llevará a cabo de 9.30 a. m. a 6.30 p. m., afectando al pueblo joven Arriba Perú, en las manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40.

, la suspensión de energía se llevará a cabo de 9.30 a. m. a 6.30 p. m., afectando al pueblo joven Arriba Perú, en las manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40. Por su parte, el Rímac experimentará un corte de 8.00 a. m. a 6.00 p. m., que abarcará calles y jirones cercanos a Amalia Puga, Alcázar, Andrés Corso, entre otros.

experimentará un corte de 8.00 a. m. a 6.00 p. m., que abarcará calles y jirones cercanos a Amalia Puga, Alcázar, Andrés Corso, entre otros. En San Martín de Porres y Callao, la interrupción se realizará de 8.00 a. m. a 4.00 p. m., afectando a las asociaciones y urbanizaciones de Oquendo y Santa Rosa.

Corte de luz el 7 de noviembre