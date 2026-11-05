¿Lima y Callao SIN LUZ hasta el 7 de noviembre? Revisa qué zonas serán afectadas y horarios del CORTE
La interrupción temporal del suministro eléctrico traerá consecuencias para varios distritos de Lima. ¿Qué zonas se verán perjudicadas este fin de semana?
¡Atención, ciudadanos! Pluz Perú ha confirmado un nuevo cronograma de cortes programados de luz que impactará a miles de ciudadanos. Esta interrupción temporal del servicio responde a labores de mantenimiento y expansión del sistema eléctrico. A continuación, te compartimos el horario de corte de luz eléctrica y los distritos de residencia afectados.
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¿No tendrás LUZ hasta el 7 de noviembre? Revisa las zonas afectadas.
Según lo expuesto por la entidad, los distritos que presentarán interrupciones confirmadas en el suministro de servicios durante este periodo son San Juan de Lurigancho, Callao, Ventanilla, Los Olivos, Carabayllo, San Martín de Porres y Lima Cercado.
Corte de luz el 5 de noviembre
- En Lima Cercado: el servicio se interrumpirá entre las 12.00 a. m. y las 4.00 a. m. en Barrios Altos y el puente Huáscar.
- San Juan de Lurigancho: el distrito experimentará un corte más extenso, desde las 9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m., afectando áreas como Bayóvar, Antenor Orrego y Mirador de los Ángeles, entre otros sectores.
- San Juan de Lurigancho también sufrirá un corte adicional de 1.00 p. m. a 5.00 p. m., afectando el jirón Las Alcaparras y la avenida Flores de Primavera.
- Los Olivos: la suspensión se llevará a cabo de 9.00 a. m. a 7.00 p. m., abarcando las avenidas Alfredo Mendiola y Los Próceres.
- En Ventanilla: en la urbanización Pro se verán interrupciones, con un corte programado de 8.30 a. m. a 6.00 p. m. que afectará los asentamientos humanos 6 de Diciembre y Hiroshima, además de la urbanización PECP.
- Ventanilla tendrá otra interrupción en el área industrial de 8.30 a. m. a 4.30 p. m.
- San Martín de Porres: se evidenciará un corte de 9.00 a. m. a 5.00 p. m., que incluirá Los Olivos de San Vicente y Jardines de Santa Rosa II etapa.
- Puente Piedra: experimentará un corte de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 27.
Corte de luz el 6 de noviembre
- En Carabayllo, el suministro se interrumpirá de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. en el centro poblado Las Piedritas, específicamente en la manzana A. Asimismo, otro corte está previsto de 10.00 a. m. a 6.00 p. m. en el centro poblado Las Piedras, afectando las manzanas D y K.
- En San Juan de Lurigancho, la suspensión de energía se llevará a cabo de 9.30 a. m. a 6.30 p. m., afectando al pueblo joven Arriba Perú, en las manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40.
- Por su parte, el Rímac experimentará un corte de 8.00 a. m. a 6.00 p. m., que abarcará calles y jirones cercanos a Amalia Puga, Alcázar, Andrés Corso, entre otros.
- En San Martín de Porres y Callao, la interrupción se realizará de 8.00 a. m. a 4.00 p. m., afectando a las asociaciones y urbanizaciones de Oquendo y Santa Rosa.
Corte de luz el 7 de noviembre
- En Los Olivos, la interrupción se llevará a cabo entre las 11.00 a. m. y las 12.00 p. m., afectando el asentamiento humano 12 de Agosto, la asociación Virgen del Sol, la urbanización Micaela Bastidas, así como las avenidas Las Palmeras y Los Alisos, y calles aledañas, incluyendo la cooperativa Mariscal Gamarra y el asentamiento humano Nueva Amistad.
- En Ventanilla, el suministro se verá suspendido desde las 8.30 a. m. hasta las 6.30 p. m. en el asentamiento humano Jaime Yoshiyama.
- En Puente Piedra se experimentará un corte de luz de 9.00 a. m. a 6.00 p. m., afectando a la asociación de vivienda Las Perlas, la asociación Pro Vivienda Los Sauces y la asociación de pequeños propietarios Las Cañas.
- En San Martín de Porres, la interrupción se extenderá de 8.00 a. m. a 4.00 p. m., abarcando las zonas de Paraíso Florido, Huanaspampa, San Antonio, Los Andes, San Francisco, Santa María del Valle, Jardines de Santa Rosa, San Juan Salinas y Brisas de Santa Rosa.
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