Los usuarios de diversas zonas de Lima Metropolitana tendrán que tomar sus precauciones este sábado 7 de noviembre debido a la suspensión temporal del suministro de agua potable. Sedapal anunció esta medida con la finalidad de facilitar trabajos técnicos en las redes de distribución, realizar labores de mantenimiento y optimizar la infraestructura responsable de suministrar este recurso esencial a los hogares. ¿Qué distritos se verán perjudicados? ¿Cuáles son los horarios? AQUÍ toda la información.

Corte de agua en Lurigancho (Chosica)

Motivo: Labores técnicas programadas de mantenimiento y lavado de reservorios.

Localidades / Áreas afectadas: urb. San Antonio de Huampaní, urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa, urb. Huampaní, asoc. Boulevard, asoc. 30 Amigos.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 7 de noviembre | 7:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 7 de noviembre | 7:00 p. m.

Corte de agua este 7 de noviembre.

Corte de agua en Puente Piedra

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorios y empalmes de tuberías para optimizar el flujo.

Localidades / Áreas afectadas: P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada, A. H. Laderas de Chillón 2da explanada, Urb. Residencial La Ensenada.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 7 de noviembre | 12:00 am.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 7 de noviembre | 8:00 p. m.

Corte de agua en La Molina

Motivo: Mantenimiento en las redes de distribución y empalmes de tuberías.

Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Remanso I y II etapa, Conjunto Resid. Jorge Chávez, Urb. Islas del Sol, Urb. Los Sirius I, II y III etapa, Asoc. Roardi, Asoc. San Francisco, Urb. La Molina Vieja II y III etapa.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 7 de noviembre | 1:00 p.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 7 de noviembre | 11:50 p. m.

Corte de agua en Los Olivos

Motivo: Lavado de tanques y reservorios y control y purga de tuberías.

Localidades / Áreas afectadas: Asentamiento Humano 12 de Noviembre, sectores colindantes a la matriz de Lima Norte y áreas asignadas por cuadrantes específicos de mantenimiento.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 7 de noviembre | 10:00 p.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 7 de noviembre | 06:00 p. m.

¿A qué número llamar para cualquier consulta sobre el corte de agua?

Los vecinos que requieran realizar consultas acerca de la suspensión del servicio o reportar alguna incidencia durante el periodo de interrupción cuentan con la opción de comunicarse con Sedapal mediante su línea Aquafono, marcando el número (01) 317-8000.