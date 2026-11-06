- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs ADT
- Real Madrid vs Valencia
- Cienciano vs Huancayo
- Melgar vs Juan Pablo
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
Epicentro del temblor HOY, sábado 7 de noviembre, EN VIVO: cuál fue el último sismo reportado por el IGP
Infórmate sobre los últimos sismos en Perú con los reportes del IGP y conoce dónde ocurrieron, qué magnitud tuvieron y a qué profundidad se registraron.
El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, el monitoreo permanente del territorio es fundamental para mantener informada a la población. Ante cualquier movimiento telúrico, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), actualiza sus reportes para informar sobre la hora, el epicentro, la magnitud y la profundidad de los sismos registrados en el país. A continuación, consulta EN VIVO el último reporte oficial y conoce los datos más recientes sobre la actividad sísmica en el territorio peruano.
PUEDES VER: ¿El 11 y 12 de noviembre es feriado en Lima por visita del papa León XIV? Conoce cómo se aplican los días no laborables
Temblor en Perú HOY, sábado 7 de noviembre: reporte EN VIVO del IGP
TEMBLOR HOY EN TUMBES
- Fecha y Hora Local: 07/11/2026 02:27:16
- Magnitud: 3.8
- Profundidad: 38km
- Latitud: -3.48
- Longitud: -79.76
- Intensidad: II-III Zarumilla
- Referencia: 57 km al E de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes
TEMBLOR HOY EN HUÁNUCO
- Fecha y Hora Local: 07/11/2026 00:36:54
- Magnitud: 4.3
- Profundidad: 143km
- Latitud: -10.01
- Longitud: -75.84
- Intensidad: III Panao
- Referencia: 21 km al SE de Panao, Pachitea - Huánuco
¡Bienvenidos, lectores!
En Líbero, te compartimos información sobre los últimos sismos registrados en el Perú hoy, sábado 7 de noviembre. Aquí encontrarás los últimos reportes sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
- 1
Sedapal confirma CORTE DE AGUA para HOY, sábado 7 de noviembre: revisa los distritos y zonas afectadas
- 2
¿Confirman CIERRE del Aeropuerto Jorge Chávez? LAP ADVIERTE RIESGO de inundaciones por crecida del río Rímac
- 3
Cronograma de pago pensiones ONP en noviembre 2026: fechas para cobrar en el Banco de la Nación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90