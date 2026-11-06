Epicentro del temblor HOY, sábado 7 de noviembre, EN VIVO: cuál fue el último sismo reportado por el IGP

El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, el monitoreo permanente del territorio es fundamental para mantener informada a la población. Ante cualquier movimiento telúrico, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), actualiza sus reportes para informar sobre la hora, el epicentro, la magnitud y la profundidad de los sismos registrados en el país. A continuación, consulta EN VIVO el último reporte oficial y conoce los datos más recientes sobre la actividad sísmica en el territorio peruano.

Temblor en Perú HOY, sábado 7 de noviembre: reporte EN VIVO del IGP 07:41 TEMBLOR HOY EN TUMBES Fecha y Hora Local: 07/11/2026 02:27:16

Magnitud: 3.8

Profundidad: 38km

Latitud: -3.48

Longitud: -79.76

Intensidad: II-III Zarumilla

Referencia: 57 km al E de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes 07:40 TEMBLOR HOY EN HUÁNUCO Fecha y Hora Local: 07/11/2026 00:36:54

Magnitud: 4.3

Profundidad: 143km

Latitud: -10.01

Longitud: -75.84

Intensidad: III Panao

Referencia: 21 km al SE de Panao, Pachitea - Huánuco 07:37 ¡Bienvenidos, lectores! En Líbero, te compartimos información sobre los últimos sismos registrados en el Perú hoy, sábado 7 de noviembre. Aquí encontrarás los últimos reportes sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).