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Epicentro del temblor HOY, sábado 7 de noviembre, EN VIVO: cuál fue el último sismo reportado por el IGP

Infórmate sobre los últimos sismos en Perú con los reportes del IGP y conoce dónde ocurrieron, qué magnitud tuvieron y a qué profundidad se registraron.

María Zapata
¿Cuál fue el último sismo reportado por el IGP?
¿Cuál fue el último sismo reportado por el IGP? | Composición: María Zapata | Líbero
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El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, el monitoreo permanente del territorio es fundamental para mantener informada a la población. Ante cualquier movimiento telúrico, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), actualiza sus reportes para informar sobre la hora, el epicentro, la magnitud y la profundidad de los sismos registrados en el país. A continuación, consulta EN VIVO el último reporte oficial y conoce los datos más recientes sobre la actividad sísmica en el territorio peruano.

Conoce si este jueves 11 y viernes 12 de noviembre será feriado en Lima por la visita del Papa León XIV.

PUEDES VER: ¿El 11 y 12 de noviembre es feriado en Lima por visita del papa León XIV? Conoce cómo se aplican los días no laborables

Temblor en Perú HOY, sábado 7 de noviembre: reporte EN VIVO del IGP

07:41
7/11/2026

TEMBLOR HOY EN TUMBES

  • Fecha y Hora Local: 07/11/2026 02:27:16
  • Magnitud: 3.8
  • Profundidad: 38km
  • Latitud: -3.48
  • Longitud: -79.76
  • Intensidad: II-III Zarumilla
  • Referencia: 57 km al E de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes
07:40
7/11/2026

TEMBLOR HOY EN HUÁNUCO

  • Fecha y Hora Local: 07/11/2026 00:36:54
  • Magnitud: 4.3
  • Profundidad: 143km
  • Latitud: -10.01
  • Longitud: -75.84
  • Intensidad: III Panao
  • Referencia: 21 km al SE de Panao, Pachitea - Huánuco
07:37
7/11/2026

¡Bienvenidos, lectores!

En Líbero, te compartimos información sobre los últimos sismos registrados en el Perú hoy, sábado 7 de noviembre. Aquí encontrarás los últimos reportes sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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