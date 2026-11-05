Minedu confirmó buena noticia para egresados COAR: crea nueva beca para estudiar en el extranjero

Los estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) recibieron una excelente noticia, ya que tendrán nuevas oportunidades para continuar su formación académica después de terminar la secundaria. El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que los egresados podrán acceder a becas para estudiar en prestigiosas universidades del Perú y el extranjero.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, durante una ceremonia realizada en el COAR Lima, ubicado en Huampaní, Chaclacayo, explicó que la iniciativa busca que los jóvenes con alto desempeño académico puedan acceder a una educación superior de calidad y desarrollar sus capacidades en instituciones universitarias de primer nivel.

Beca COAR ofrecerá 2.000 vacantes para estudiantes egresados

Por otro lado, uno de los anuncios más importantes fue la creación de la Beca COAR, un programa que ofrecerá 2.000 vacantes para los estudiantes que culminen sus estudios en los Colegios de Alto Rendimiento. Este beneficio estará dirigido a quienes concluyan la secundaria y el Bachillerato Internacional, permitiéndoles continuar su preparación profesional en universidades destacadas.

El titular Chang resaltó que esta iniciativa no solo busca reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes, sino también brindarles herramientas para construir un mejor futuro. Asimismo, expresó su deseo de que los jóvenes puedan regresar posteriormente a sus regiones para compartir sus conocimientos y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Ministro de Educación anuncia que la Beca COAR ofrecerá 2000 vacantes para continuar estudios superiores.

Es importante destacar que esta propuesta busca que los jóvenes con alto rendimiento académico tengan mayores posibilidades de acceder a estudios superiores y desarrollar su talento, independientemente de la región de la que provengan. La intención es que los conocimientos adquiridos en las universidades puedan convertirse en aportes concretos para sus comunidades y para el crecimiento del país.

Asimismo, durante la actividad, las autoridades también destacaron el papel de los Colegios de Alto Rendimiento en la educación pública peruana. Estas instituciones buscan brindar una formación especializada a estudiantes con habilidades sobresalientes, combinando exigencia académica, desarrollo personal y preparación para enfrentar nuevos desafíos educativos.