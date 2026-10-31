Resultados Simulacro UNSAAC 2026: ver puntaje obtenido del examen centralizado este 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre, miles de postulantes participaron en el Simulacro UNSAAC 2026, una evaluación que les permite medir sus conocimientos y prepararse para el proceso de admisión a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Tras finalizar la prueba, los estudiantes pueden conocer sus calificaciones. Revisa cómo consultar los resultados, verificar el puntaje obtenido y conocer tu desempeño en este examen centralizado.

Resultados del Examen Centralizado Simulacro UNSAAC 2026

Los postulantes que participaron en el Examen Centralizado del Simulacro UNSAAC 2026 pueden acceder a la publicación de los resultados y evaluar sus posibilidades de cara al próximo proceso de admisión de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Ver Examen Simulacro UNSAAC 2026: ingresa aquí

Consulta los resultados del Examen Simulacro UNSAAC 2026.

¿Cuándo será el examen primera oportunidad UNSAAC 2027?

El examen de admisión Primera Oportunidad UNSAAC 2027 se realizará el sábado 12 de diciembre de 2026, según el cronograma oficial de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Esta modalidad está dirigida a estudiantes que cursan el quinto año de secundaria y desean obtener una vacante para iniciar sus estudios universitarios en 2027.

Inscripción virtual: del 2 de noviembre al 1 de diciembre de 2026.

Pago por derecho de admisión: del 2 de noviembre al 2 de diciembre.

Validación de datos: del 16 de noviembre al 2 de diciembre.

Examen de admisión: sábado 12 de diciembre de 2026.

Carreras de la la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) cuenta con una amplia oferta académica de pregrado, distribuida en cuatro áreas de formación: Ingeniería y Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Empresariales y Ciencias Sociales. Entre sus carreras profesionales se encuentran Medicina Humana, Derecho, Ingeniería Civil, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Arquitectura, Contabilidad y otras especialidades.

Área A: Ingeniería y Ciencias Básicas

Arquitectura.

Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería Geológica.

Ingeniería Metalúrgica.

Ingeniería de Minas.

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Química.

Ingeniería Civil.

Química.

Física.

Matemática.

Ingeniería Informática y de Sistemas.

Ingeniería Agroindustrial (Sicuani).

Ingeniería Electrónica.

Ingeniería Petroquímica.

Área B: Ciencias de la Salud

Agronomía.

Biología.

Enfermería.

Medicina Humana.

Zootecnia.

Ingeniería Forestal (Puerto Maldonado).

Odontología.

Ingeniería Agropecuaria (Santo Tomás y Andahuaylas).

Obstetricia (Andahuaylas).

Medicina Veterinaria (Sicuani y Espinar).

Ingeniería del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Área C: Ciencias Empresariales

Ciencias Administrativas.

Contabilidad.

Economía.

Turismo.

Área D: Ciencias Sociales