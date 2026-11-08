Debido a su posición geográfica y la actividad de las placas tectónicas, Perú experimenta movimientos sísmicos de manera habitual. Hoy, lunes 9 de noviembre de 2026, se recomienda consultar el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para obtener información actualizada sobre los últimos temblores registrados en el territorio nacional, así como los pormenores de cada evento. Es importante conocer las medidas a seguir antes, durante y después de un sismo, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la seguridad de la familia. ¡A estar preparados!

Temblor de hoy, lunes 9 de noviembre de 2026 en vivo IGP 08:12 Temblor en Loreto hoy Fecha y Hora Local: 09/11/2026 05:23:54

Magnitud: 4.8

Profundidad: 149km

Latitud: -5.05

Longitud: -75.14

Intensidad: III Lagunas

Referencia: 63 km al E de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto