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Epicentro del temblor HOY, lunes 9 de noviembre, EN VIVO: reporte del último sismo en Perú, según el IGP

Revisa los sismos registrados en Perú hoy, lunes 9 de noviembre y conoce la magnitud y ubicación de cada movimiento telúrico, según IGP.

Melanni Miranda
Temblor hoy, lunes 9 de noviembre: revisa el último reporte del último sismo en Perú, vía IGP
Temblor hoy, lunes 9 de noviembre: revisa el último reporte del último sismo en Perú, vía IGP | Temblor hoy.
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Debido a su posición geográfica y la actividad de las placas tectónicas, Perú experimenta movimientos sísmicos de manera habitual. Hoy, lunes 9 de noviembre de 2026, se recomienda consultar el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para obtener información actualizada sobre los últimos temblores registrados en el territorio nacional, así como los pormenores de cada evento. Es importante conocer las medidas a seguir antes, durante y después de un sismo, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la seguridad de la familia. ¡A estar preparados!

Conoce si este jueves 11 y viernes 12 de noviembre será feriado en Lima por la visita del Papa León XIV.

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Temblor de hoy, lunes 9 de noviembre de 2026 en vivo IGP

08:12
9/11/2026

Temblor en Loreto hoy

  • Fecha y Hora Local: 09/11/2026 05:23:54
  • Magnitud: 4.8
  • Profundidad: 149km
  • Latitud: -5.05
  • Longitud: -75.14
  • Intensidad: III Lagunas
  • Referencia: 63 km al E de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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