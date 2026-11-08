Epicentro del temblor HOY, lunes 9 de noviembre, EN VIVO: reporte del último sismo en Perú, según el IGP
Revisa los sismos registrados en Perú hoy, lunes 9 de noviembre y conoce la magnitud y ubicación de cada movimiento telúrico, según IGP.
Debido a su posición geográfica y la actividad de las placas tectónicas, Perú experimenta movimientos sísmicos de manera habitual. Hoy, lunes 9 de noviembre de 2026, se recomienda consultar el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para obtener información actualizada sobre los últimos temblores registrados en el territorio nacional, así como los pormenores de cada evento. Es importante conocer las medidas a seguir antes, durante y después de un sismo, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la seguridad de la familia. ¡A estar preparados!
PUEDES VER: ¿El 11 y 12 de noviembre es feriado en Lima por visita del papa León XIV? Conoce cómo se aplican los días no laborables
Temblor de hoy, lunes 9 de noviembre de 2026 en vivo IGP
Temblor en Loreto hoy
- Fecha y Hora Local: 09/11/2026 05:23:54
- Magnitud: 4.8
- Profundidad: 149km
- Latitud: -5.05
- Longitud: -75.14
- Intensidad: III Lagunas
- Referencia: 63 km al E de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto
- 1
¿El 11 y 12 de noviembre es feriado en Lima por visita del papa León XIV? Revisa cómo se aplican los días no laborables
- 2
Resultados La Tinka del domingo 8 de noviembre: números del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa
- 3
Cronograma de pago pensiones ONP en noviembre 2026: fechas para cobrar en el Banco de la Nación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90