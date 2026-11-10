Papa León XIV llega a Lima: rutas del papamóvil y agenda en la capital durante el 11 y 12 de noviembre

El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre y permanecerá en Lima durante dos jornadas, con actividades oficiales y recorridos en papamóvil por la capital. En Jesús María, la Nunciatura Apostólica será el lugar donde se alojará durante su estadía. Revisa la agenda oficial que incluye encuentros religiosos y actos públicos.

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La recepción del Sumo Pontífice está prevista en la Base Aérea del Callao y luego se trasladará al Palacio de Gobierno. Las rutas oficiales contemplan tramos en vehículo cerrado y otros en papamóvil, con puntos de paso por los distritos de Breña y el Centro de Lima.

¿Por dónde pasará el papamóvil en Lima?

En el primer recorrido, el papa León XIV partirá del terminal aéreo por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. En la basílica María Auxiliadora, en Breña, cambiará de vehículo para continuar por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, antes de llegar al jirón Conde de Superunda.

Para el segundo día, el itinerario señala un traslado desde la Nunciatura Apostólica hasta el Centro Cívico, donde abordará el papamóvil rumbo a la Plaza de Armas. El trayecto incluye las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, además de una parada en el Monasterio de Las Nazarenas para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros.

El papa León XIV realizará su primer recorrido en papamóvil por Lima el 11 de noviembre.

¿Qué actividades tendrá el papa León XIV en la capital?

La agenda del 11 de noviembre contempla una recepción en Palacio de Gobierno y un discurso en el Gran Teatro Nacional ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Para el jueves 12 están previstos encuentros con obispos, una celebración en la Catedral de Lima y una actividad pública en la plaza frente al templo.

El programa del segundo día incluye también una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, seguida de una cena con obispos peruanos en la Nunciatura. La visita continuará en Lambayeque, Cusco y Pucallpa: en Cusco, el recorrido anunciado en papamóvil abarcará ocho kilómetros hasta Sacsayhuamán.