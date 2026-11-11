Pluz Perú anunció cortes de luz programados para este jueves 12 de noviembre. En Líbero, te compartimos los horarios y los distritos que se verán afectados, permitiendo a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias ante la suspensión del servicio eléctrico. ¿Esta interrupción se dará en Lima Metropolitana y Callao?

El cronograma del corte, el cual se debe a un mantenimiento preventivo, incluye asociaciones de vivienda, asentamientos humanos y vías principales en el Callao. Se recomienda a los vecinos que tomen las debidas precauciones.

Corte de luz en el Callao

Fecha: Jueves 12 de noviembre del 2026.

Horario: Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m .

. Zonas afectadas: A.H. MANUEL GONZALES PRADA MZS. A, B, E, H, A.H. CERRO LA REGLA MZS. A, B, D, F, G, H, I, K, L, M, URB. FAUCETT MZS. D, H, I, J, K, L, M, ASOC. PRO. VIV. EXCEDENTES DE SAN MARTÍN DE PORRES MZS. H, I, M, ASOC. 200 MILLAS MZS. B, J.

Horario: Desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Otras zonas afectadas: URB. FAUCETT MZ. G, ASOC. DE VIV. EXCEDENTES MZ. G.

Motivo de la suspensión: Mantenimiento preventivo y mejoras de redes eléctricas.

Corte de luz este 12 de noviembre.

Recomendación para los vecinos

Bajo este contexto, se recomienda que los usuarios confirmen previamente si sus domicilios, manzanas o negocios se encuentran ubicados dentro del área de impacto directo.

Las empresas concesionarias instan a la ciudadanía a utilizar los canales digitales oficiales para realizar esta verificación, ya sea Pluz Perú, ingresando el número de suministro o consultando los cronogramas que especifican las avenidas y jirones afectados.