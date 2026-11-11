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Confirman CORTE de luz este 12 de noviembre por más de 8 horas: revisa qué zonas serán AFECTADAS y HORARIOS

Este 12 de noviembre, diversas áreas de Lima y Callao experimentarán cortes de energía eléctrica. Conoce aquí los distritos afectados y horarios de suspensión.

Melanni Miranda
Anuncian corte de luz para este 12 de noviembre: revisa aquí las zonas afectadas.
Anuncian corte de luz para este 12 de noviembre: revisa aquí las zonas afectadas. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Pluz Perú anunció cortes de luz programados para este jueves 12 de noviembre. En Líbero, te compartimos los horarios y los distritos que se verán afectados, permitiendo a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias ante la suspensión del servicio eléctrico. ¿Esta interrupción se dará en Lima Metropolitana y Callao?

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El cronograma del corte, el cual se debe a un mantenimiento preventivo, incluye asociaciones de vivienda, asentamientos humanos y vías principales en el Callao. Se recomienda a los vecinos que tomen las debidas precauciones.

Corte de luz en el Callao

  • Fecha: Jueves 12 de noviembre del 2026.
  • Horario: Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. MANUEL GONZALES PRADA MZS. A, B, E, H, A.H. CERRO LA REGLA MZS. A, B, D, F, G, H, I, K, L, M, URB. FAUCETT MZS. D, H, I, J, K, L, M, ASOC. PRO. VIV. EXCEDENTES DE SAN MARTÍN DE PORRES MZS. H, I, M, ASOC. 200 MILLAS MZS. B, J.
  • Horario: Desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
  • Otras zonas afectadas: URB. FAUCETT MZ. G, ASOC. DE VIV. EXCEDENTES MZ. G.
  • Motivo de la suspensión: Mantenimiento preventivo y mejoras de redes eléctricas.
Corte de luz

Corte de luz este 12 de noviembre.

Recomendación para los vecinos

Bajo este contexto, se recomienda que los usuarios confirmen previamente si sus domicilios, manzanas o negocios se encuentran ubicados dentro del área de impacto directo.

Las empresas concesionarias instan a la ciudadanía a utilizar los canales digitales oficiales para realizar esta verificación, ya sea Pluz Perú, ingresando el número de suministro o consultando los cronogramas que especifican las avenidas y jirones afectados.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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