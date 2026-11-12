¡Mucha atención, aportantes! Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas de Perú, ha expresado recientemente su firme oposición al proyecto de ley que busca permitir un noveno retiro de fondos de las AFP, que alcanzaría hasta 4 UIT (S/22.000).

Según el titular del MEF, esta iniciativa no tiene una justificación económica sólida y podría afectar de manera significativa las pensiones futuras de los trabajadores. Con ello, ¿se puso fin a la última propuesta de retiro? Esto es lo que se sabe.

¿Habrá noveno retiro de AFP en 2026? Ministerio de Economía frena iniciativa con respuesta

Durante una entrevista con 'Exitosa', Elmer Cuba, titular del MEF, expresó su firme oposición a un posible noveno retiro de la AFP para fin de año, una propuesta contenida en el proyecto de Ley N.º 00469-2026-2031-CD, promovido por la congresista Catherine Palomino.

Recordemos que esta iniciativa ha estado cobrando relevancia en las últimas semanas debido a las repercusiones económicas del fenómeno El Niño. Pese a ello, Cuba cuestionó la viabilidad de permitir un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Argumentó que no existe justificación para respaldar una medida económica de esta naturaleza .

"Es una tozudez que no tiene ningún sustento. Los últimos tampoco han tenido ningún sustento. Mira, ¿cuál sería el sustento para un retiro? Cero. Es quitarle pensiones a la poca gente que va a tener pensiones. Es un sinsentido, ¿no?", expresó Cuba públicamente.

Bajo este contexto, y con la emergencia climática provocada por el fenómeno El Niño, el ministro rechazó apoyar la liberación de los fondos de la AFP, reafirmando su defensa a la estabilidad financiera de los ciudadanos.

Cuba señala efectos negativos si se aprueba un próximo retiro de AFP

El ministro argumentó que el efecto negativo de la propuesta de retiro de fondos de pensiones recaería sobre los ahorros destinados a la jubilación de los afiliados. Según su análisis, los retiros constantes disminuirían drásticamente los recursos disponibles para las personas en esta etapa crucial de sus vidas.

Además, advirtió sobre las repercusiones que esta medida generaría en la economía peruana:

Afectaría aspectos como los créditos a largo plazo y la liquidez del sistema financiero.

Según Cuba, la estrategia pondría en riesgo la seguridad financiera de los afiliados a largo plazo.

¿Qué plantea la nueva propuesta del noveno retiro de AFP?

La última propuesta legislativa busca permitir un noveno retiro extraordinario y opcional de hasta 4 UIT, lo que equivale a S/22.000, de las cuentas individuales de capitalización en las AFP.

Esta iniciativa, promovida en el Congreso por la legisladora Catherine Palomino, tiene como objetivo ayudar a los afiliados a afrontar gastos de emergencia relacionados con el fenómeno El Niño, incluyendo la reparación y el reforzamiento de sus viviendas.