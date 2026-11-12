- Hoy:
- Partidos de hoy
- Italia vs Francia
- España vs Chequia
- Alianza Lima
- Perú vs Bolivia
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
CONFIRMADO | CTS ya se está pagando: revisa qué trabajadores cobraron y FECHAS exactas del DEPÓSITO
Algunos trabajadores del sector privado usaron sus redes sociales para confirmar el depósito de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). ¿Ya cobraste?
Las empresas en Perú deben realizar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente a noviembre de 2026 a más tardar el lunes 16 de noviembre de ese año. Esta extensión se debe a que el 15 de noviembre es domingo, lo que permite que se efectúe la transacción hasta esa fecha. No obstante, varios trabajadores, mediante sus redes sociales, han reportado el pago. ¿En qué fecha recibirías el depósito?
PUEDES VER: Confirman CORTE de luz HOY, 12 de noviembre por más de 8 horas: revisa qué zonas serán AFECTADAS y HORARIOS
CTS de noviembre: las fechas que recibirás el depósito
La próxima semana, como máximo, todos los trabajadores del sector privado podrán ver reflejado el depósito de la CTS en sus cuentas bancarias y en otras entidades financieras.
En las redes sociales, ya se han reportado casos de empleados que han comenzado a recibir estos pagos de forma anticipada.
Este noviembre de 2026, debido a que la fecha límite para el depósito cae en domingo, los empleadores tienen la posibilidad de realizar el abono hasta el lunes 16 de noviembre. Bajo este contexto, las fechas específicas en las que los trabajadores ya pueden recibir su depósito son las siguientes:
- Jueves 12.
- Viernes 13.
- El mencionado lunes 16 de noviembre como plazo máximo.
CTS noviembre: puedes retirarla al 100% hasta fin de año
El abono de la CTS puede efectuarse desde el inicio de noviembre, y una vez que el empleador complete la transferencia, el dinero estará disponible en la cuenta bancaria del trabajador en un plazo de hasta dos días hábiles.
Gracias a la Ley 32322, los trabajadores podrán retirar hasta el 100% de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo este último depósito, hasta el 31 de diciembre de 2026.
¿Qué es la CTS?
La CTS, que se otorga en mayo y noviembre, representa aproximadamente medio sueldo, aunque para aquellos que laboran en media planilla, el monto corresponde a un cuarto del salario.
- 1
Resultados La Tinka del miércoles 11 de noviembre: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa
- 2
Temblor HOY, jueves 12 de noviembre, en Perú EN VIVO: epicentro del último SISMO reportado por el IGP
- 3
Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, noviembre 2026: revisa la LISTA COMPLETA y FECHAS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90