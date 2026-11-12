CONFIRMADO | CTS ya se está pagando: revisa qué trabajadores cobraron y FECHAS exactas del DEPÓSITO

Las empresas en Perú deben realizar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente a noviembre de 2026 a más tardar el lunes 16 de noviembre de ese año. Esta extensión se debe a que el 15 de noviembre es domingo, lo que permite que se efectúe la transacción hasta esa fecha. No obstante, varios trabajadores, mediante sus redes sociales, han reportado el pago . ¿En qué fecha recibirías el depósito?

CTS de noviembre: las fechas que recibirás el depósito

La próxima semana, como máximo, todos los trabajadores del sector privado podrán ver reflejado el depósito de la CTS en sus cuentas bancarias y en otras entidades financieras.

En las redes sociales, ya se han reportado casos de empleados que han comenzado a recibir estos pagos de forma anticipada.

Este noviembre de 2026, debido a que la fecha límite para el depósito cae en domingo, los empleadores tienen la posibilidad de realizar el abono hasta el lunes 16 de noviembre. Bajo este contexto, las fechas específicas en las que los trabajadores ya pueden recibir su depósito son las siguientes:

Jueves 12.

Viernes 13.

El mencionado lunes 16 de noviembre como plazo máximo.

CTS noviembre: puedes retirarla al 100% hasta fin de año

El abono de la CTS puede efectuarse desde el inicio de noviembre, y una vez que el empleador complete la transferencia, el dinero estará disponible en la cuenta bancaria del trabajador en un plazo de hasta dos días hábiles.

Gracias a la Ley 32322, los trabajadores podrán retirar hasta el 100% de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo este último depósito, hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué es la CTS?

La CTS, que se otorga en mayo y noviembre, representa aproximadamente medio sueldo, aunque para aquellos que laboran en media planilla, el monto corresponde a un cuarto del salario.