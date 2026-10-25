¡Últimas noticias! La Comisión de Economía del Congreso ha comenzado el proceso para analizar un nuevo proyecto de ley que busca permitir un noveno retiro de fondos de las AFP, el cual podría alcanzar hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 22.000. No obstante, es importante mencionar que esta iniciativa aún no ha sido aprobada y que, por el momento, se encuentra lejos de convertirse en una ley. ¿Qué más se sabe al respecto?

Retiro de AFP de 4 UIT: Comisión de Economía pide la opinión de seis entidades para evaluarlo y más

Tras conocerse que la Comisión de Economía del Congreso de la República inició el proceso de la revisión técnica del proyecto de ley, el cual plantea un noveno retiro extraordinario de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y permitiría acceder a un monto de hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 22.000 en el año 2026, muchos trabajadores y empleadores se encuentran al pendiente de las últimas novedades.

Por ello, en el marco del proceso legislativo habitual, es importante que conozcas que este grupo de trabajo ha solicitado la evaluación técnica y legal de seis instituciones fundamentales del Estado peruano, con el objetivo de determinar la viabilidad y el impacto financiero de la propuesta. A continuación, las entidades:

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): es el encargado de analizar el impacto fiscal y macroeconómico de la iniciativa.

(MEF): es el encargado de analizar el impacto fiscal y macroeconómico de la iniciativa. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): examina la operatividad y sostenibilidad del sistema previsional.

(SBS): examina la operatividad y sostenibilidad del sistema previsional. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): se encarga de revisar cómo esta propuesta podría influir en la inflación, los mercados financieros y la liquidez del país.

(BCRP): se encarga de revisar cómo esta propuesta podría influir en la inflación, los mercados financieros y la liquidez del país. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): evalúa el efecto en los fondos de inversión locales donde las AFP destinan capital.

(SMV): evalúa el efecto en los fondos de inversión locales donde las AFP destinan capital. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH): es el encargado de asegurar que el proyecto se enmarque dentro de la legalidad constitucional.

(MINJUSDH): es el encargado de asegurar que el proyecto se enmarque dentro de la legalidad constitucional. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred): ha sido incluido recientemente de manera excepcional, dado que la propuesta se basa en la mitigación de los impactos económicos generados por este fenómeno climático.

¿Qué falta para que la propuesta sea aprobada y en qué estado está?

La propuesta del retiro de AFP de 4 UIT, enfocado y promovido por los congresistas Catherin Palomino y Américo Gonza para abordar los posibles impactos de El Niño, se encuentra actualmente en la fase inicial de recopilación de informes técnicos. Hasta el momento, no ha sido dictaminado, debatido ni sometido a votación en el Pleno del Congreso.

Para que el retiro se materialice, es necesario que el proyecto pueda obtener un dictamen favorable en la comisión correspondiente, sea aprobado en la votación del Congreso y no sea observado por el Ejecutivo.

¿Cuándo se recibirían las respuestas de estas entidades?

El diputado José Miguel Marcelo Salazar, representante de Ahora Nación y presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, pidió a las entidades en mención su opinión sobre la viabilidad del proyecto relacionado con el retiro de fondos de las AFP.

Según los documentos presentados, las entidades tienen un plazo de 15 días para emitir su respuesta. En este contexto, Salazar ha enfatizado la importancia de recibir un análisis técnico y legal que incluya sustento y recomendaciones pertinentes. Las cartas fueron enviadas el 13 de octubre, lo que implica que las respuestas deberían estar disponibles con fecha tentativa el 28 de octubre.