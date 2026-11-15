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Temblor HOY, lunes 16 de noviembre, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú, según el IGP
¡Atentos! Revisa el reporte del IGP sobre el último temblor ocurrido en Perú este lunes 16 de noviembre. ¿Dónde fue el epicentro, magnitud y profundidad?
Este lunes 16 de noviembre, continúa el seguimiento de los temblores registrados en Perú. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encarga de monitorear los eventos sísmicos, brindando información sobre su localización, magnitud, profundidad y hora de ocurrencia. Es recomendable consultar el registro actualizado de los movimientos telúricos de este día, así como las medidas de prevención ante un posible sismo. ¿Tembló Lima?
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Temblor de hoy, lunes 16 de noviembre: reporte del IGP sobre el último sismo
TEMBLOR HOY EN ÁNCASH
- Fecha y Hora Local: 16/11/2026 06:07:01
- Magnitud: 4.2
- Profundidad: 115km
- Latitud: -9.93
- Longitud: -77.46
- Intensidad: III Aija
- Referencia: 23 km al SE de Aija, Aija - Áncash
¡Bienvenidos, lectores!
Sigue EN VIVO la cobertura del último temblor en Perú de hoy, lunes 16 de noviembre. Conoce la magnitud, el epicentro, la hora y las zonas afectadas, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mantente al tanto de las últimas actualizaciones.
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