Este lunes 16 de noviembre, continúa el seguimiento de los temblores registrados en Perú. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encarga de monitorear los eventos sísmicos, brindando información sobre su localización, magnitud, profundidad y hora de ocurrencia. Es recomendable consultar el registro actualizado de los movimientos telúricos de este día, así como las medidas de prevención ante un posible sismo. ¿Tembló Lima?

Temblor de hoy, lunes 16 de noviembre: reporte del IGP sobre el último sismo 07:30 TEMBLOR HOY EN ÁNCASH Fecha y Hora Local: 16/11/2026 06:07:01

Magnitud: 4.2

Profundidad: 115km

Latitud: -9.93

Longitud: -77.46

Intensidad: III Aija

Referencia: 23 km al SE de Aija, Aija - Áncash 07:20 ¡Bienvenidos, lectores! Sigue EN VIVO la cobertura del último temblor en Perú de hoy, lunes 16 de noviembre. Conoce la magnitud, el epicentro, la hora y las zonas afectadas, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mantente al tanto de las últimas actualizaciones.