Momento de un duelo de alto nivel entre las selecciones de Ecuador y Bolivia por un amistoso internacional de fecha FIFA. Dicho compromiso se realizará en el estadio Monumental Banco Pichincha el martes 17 de noviembre a partir de las 6.30 p. m. hora ecuatoriana y peruana con la transmisión de Teleamazonas y Unitel.

Ecuador y Bolivia se enfrentarán en un amistoso, en el que la Tri buscará cerrar el año con otra victoria ante su público, luego de imponerse por 2-0 a Costa Rica en su anterior presentación. Un momento clave para llenar de confianza a sus fieles seguidores.

Para este encuentro, Marcelo Gallardo tendrá varias ausencias en su plantel: Gonzalo Plata, quien dejó la concentración por motivos personales; Denil Castillo, por una lesión en el tobillo; además de Alan Franco y Alan Minda, descartados previamente por problemas musculares. Por el lado boliviano, Óscar Villegas tampoco podrá contar con Robson Matheus, quien sufrió una lesión en el hombro durante la derrota frente a Perú.

Se espera un partido en el que Ecuador busque imponer condiciones y mantener el funcionamiento mostrado ante Costa Rica, mientras que Bolivia intentará recuperarse de su última caída y encontrar mejores respuestas futbolísticas. Asimismo, el encuentro representará una nueva oportunidad para que ambos entrenadores observen alternativas en sus planteles y ajusten detalles de cara a sus próximos desafíos internacionales.

Ecuador y Bolivia cierran la fecha FIFA en el Monumental Banco Pichincha.

¿Cuándo juega Ecuador vs Bolivia?

El partido entre Ecuador vs Bolivia se realizará el martes 17 de noviembre en el estadio Monumental Banco Pichincha. Ambas escuadras tratarán de mostrar su mejor versión para generar confianza en los hinchas.

¿A qué hora juega Ecuador vs Bolivia?

Este duelo amistoso de fecha FIFA entre Ecuador vs Bolivia inicia a partir de las 6.30 p. m. hora ecuatoriana y peruana (7.30 p. m. en La Paz). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 5.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 6.30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Ecuador vs Bolivia EN VIVO?

La transmisión del partido entre Ecuador vs Bolivia se verá por las señales de Teleamazonas y Unitel. De igual manera, puedes seguir las incidencias en el minuto a minuto de Libero.pe.

Posibles alineaciones de Ecuador vs Bolivia

Ecuador: Gonzalo Valle (o Hernán Galíndez), Ángelo Preciado (o Bryan Ramírez), Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán (o Félix Torres / Jackson Porozo), Moisés Caicedo, Pedro Vite (o Óscar Zambrano / Alan Franco), John Yeboah, Nilson Angulo (o Jeremy Sarmiento / Gonzalo Plata), Keny Arroyo, y Jordy Caicedo (o Kevin Rodríguez).

Bolivia: Carlos Lampe, Yomar Rocha, Fernando Mena, Diego Arroyo, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández, Óscar López, Héctor Cuéllar, Ramiro Vaca, Miguel Terceros y Moisés Paniagua.

Ecuador vs Bolivia: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Ecuador se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Bolivia en este amistoso de fecha FIFA. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: