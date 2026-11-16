¿A qué hora juega Ecuador vs Bolivia y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

Momento de un partidazo a nivel internacional. Las selecciones de Ecuador y Bolivia medirán fuerzas en un amistoso por fecha FIFA de noviembre. Ambas escuadras darán lo mejor de sí para sacar un resultado que les permita cerrar el año de la mejor forma y mantenerse firmes en su preparación con miras a las Eliminatorias al Mundial 2030. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO este duelo que promete intensidad desde el primer minuto.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs Bolivia?

El partido entre las selecciones de Ecuador y Bolivia, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, está pactado para este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 57 mil espectadores.

¿A qué hora juega Ecuador vs Bolivia?

El duelo entre el cuadro 'Tricolor' y La Verde está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios confirmados en los diferentes países:

Perú, Ecuador y Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 8.30 p. m.

México y Centroamérica: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 6.30 p. m.

España: 12.30 a. m. del miércoles 18 de noviembre.

Ecuador recibe a Bolivia en amistoso por fecha FIFA

¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Bolivia?

La transmisión EN VIVO del partido Ecuador vs Bolivia irá por las señales de Teleamazonas y TC Televisión en señal abierta para el territorio ecuatoriano y Unitel para el país altiplánico. En Perú no se cuenta con una señal confirmada para su transmisión. Sin embargo, puedes seguir ONLINE GRATIS el minuto a minuto a través de la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Ecuador vs Bolivia: previa del partido

La selección de Ecuador afrontará este duelo tras conseguir su primera victoria bajo la dirección de Marcelo Gallardo. El último viernes, el 'Tricolor' venció por 2-0 a su similar de Costa Rica y cortó una racha de tres partidos consecutivos sin poder ganar en la era del 'Muñeco', por lo que esperan mejorar sus números con una nueva victoria.

Por su parte, ‘La Verde’ necesita con urgencia un triunfo para poner fin al mal momento que atraviesa. Tras caer por 2-0 ante Perú, los altiplánicos sumaron su sexta derrota consecutiva, generando duros cuestionamientos al trabajo del DT Óscar Villegas y los rumores de su posible salida por los últimos malos resultados.

De esta manera, Ecuador buscará aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo y cerrar la fecha FIFA con buenas sensaciones, mientras que Bolivia intentará romper su mala racha y recuperar la confianza. Ambas selecciones afrontarán este amistoso como una oportunidad para seguir ajustando detalles de cara a sus próximos desafíos internacionales.