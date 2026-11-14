Municipalidad de Puente Piedra lanza convocatoria de beca para jóvenes: fecha y requisitos para inscripciones

Una nueva oportunidad para impulsar el futuro de los jóvenes llega a Lima Norte. La Municipalidad de Puente Piedra anunció la segunda convocatoria de la beca '¡Pon Primera y Triunfa!', un programa dirigido a jóvenes del distrito que sueñan con obtener su primera licencia de conducir. Conoce todos los detalles de esta importante iniciativa.

¿Cuándo y cómo inscribirse a la beca de Puente Piedra?

De acuerdo con el anuncio municipal, las inscripciones estarán abiertas del sábado 14 al lunes 23 de noviembre de 2026. Los jóvenes interesados en participar deberán comunicarse a través del número de WhatsApp 910 455 612, canal habilitado para realizar el proceso de inscripción.

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a jóvenes puentepedrinos que cumplan con las condiciones establecidas y todavía no hayan obtenido una licencia de conducir. Por ello, antes de iniciar el trámite, es importante revisar todos los requisitos para evitar inconvenientes durante la evaluación y selección de los beneficiarios.

Se abre una nueva convocatoria de la beca dirigida a jóvenes puentepedrinos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca?

Para postular al programa '¡Pon Primera y Triunfa!', los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones: tener entre 18 y 29 años, residir en el distrito de Puente Piedra y no haber obtenido anteriormente una licencia de conducir. Asimismo, deberán contar con el Certificado Único Laboral (CUL), sin antecedentes penales, policiales ni judiciales, y cumplir con las condiciones exigidas para obtener una licencia de conducir Clase A, categoría A-I.

Cronograma de la beca 'Pon Primera y Triunfa'

La Municipalidad de Puente Piedra también dio a conocer las fechas que deberán tener en cuenta los postulantes. El proceso de inscripción culminará el lunes 23 de noviembre, mientras que la etapa de evaluación y selección se desarrollará hasta el miércoles 25 del mismo mes. Ese mismo día se publicará la relación de jóvenes aptos para acceder al programa.

Finalmente, el desarrollo de la beca se extenderá hasta el sábado 19 de diciembre de 2026. Los interesados deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales de la municipalidad para conocer los resultados y las indicaciones correspondientes a las siguientes etapas de esta convocatoria.