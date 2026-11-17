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Temblor HOY, miércoles 18 de noviembre, en Perú EN VIVO: epicentro del último SISMO reportado por el IGP
Revisa los reportes de los sismos registrados en Perú hoy, miércoles 18 de noviembre, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad, según el IGP. ¿Tembló Lima?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una constante vigilancia sobre la actividad sísmica en el país. HOY, miércoles 18 de noviembre, puedes consultar EN VIVO la ubicación del epicentro del último temblor, así como su magnitud, profundidad. Además, en Líbero te brindamos información sobre las zonas afectadas y mucho más. ¿Estás preparado ante un próximo movimiento telúrico? ¿Hoy tembló la capital?
Temblor en Perú HOY, miércoles 18 de noviembre: reporte del último sismo vía IGP
SEGUNDO TEMBLOR DE MADRUGADA EN ICA
- Fecha y Hora Local: 18/11/2026 02:24:38
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 31km
- Latitud: -15.22
- Longitud: -76.03
- Referencia: 94 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica.
TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN ICA
- Fecha: 18/11/2026 01:07:40
- Magnitud: 6.0
- Profundidad: 36km
- Latitud: -15.23
- Longitud: -76.05
- Intensidad: IV San Juan de Marcona
- Referencia: 96 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica.
¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos al reporte de sismos en Perú! Revisa EN VIVO el último temblor de hoy, miércoles 18 de noviembre, con información sobre la hora, magnitud y epicentro, según el reporte oficial del IGP.
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