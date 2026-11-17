El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una constante vigilancia sobre la actividad sísmica en el país. HOY, miércoles 18 de noviembre, puedes consultar EN VIVO la ubicación del epicentro del último temblor, así como su magnitud, profundidad. Además, en Líbero te brindamos información sobre las zonas afectadas y mucho más. ¿Estás preparado ante un próximo movimiento telúrico? ¿Hoy tembló la capital?

Temblor en Perú HOY, miércoles 18 de noviembre: reporte del último sismo vía IGP 07:27 SEGUNDO TEMBLOR DE MADRUGADA EN ICA Fecha y Hora Local: 18/11/2026 02:24:38

Magnitud: 4.0

Profundidad: 31km

Latitud: -15.22

Longitud: -76.03

Referencia: 94 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica. 07:26 TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN ICA Fecha: 18/11/2026 01:07:40

Magnitud: 6.0

Profundidad: 36km

Latitud: -15.23

Longitud: -76.05

Intensidad: IV San Juan de Marcona

Referencia: 96 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica. 07:20 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al reporte de sismos en Perú! Revisa EN VIVO el último temblor de hoy, miércoles 18 de noviembre, con información sobre la hora, magnitud y epicentro, según el reporte oficial del IGP.