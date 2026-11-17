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Partidos de hoy, miércoles 18 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol gratis
Este miércoles 18 de noviembre, se jugarán importantes partidos en la agenda deportiva, destacando el duelo entre Alianza Atlético y Melgar por la Liga 1.
Conoce la agenda deportiva con los partidos de este miércoles 18 de noviembre. Tendremos el duelo entre Alianza Atlético y Melgar por la Liga 1, además de actividad en el Brasileirao, Copa del Rey, entre otros torneos a nivel internacional. Conoce horarios y agendas para que no te pierdas ninguno de estos encuentros.
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Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Alianza Atlético vs Melgar
|L1 MAX
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Coritiba vs Santos
|Fanatiz
|18:00
|Remo vs Chapecoense
|Fanatiz
|18:30
|Cruzeiro vs Palmeiras
|SporTV
|18:30
|Flamengo vs Atlético Paranaense
|Fanatiz
|19:30
|Corinthians vs Botafogo
|Fanatiz
|19:30
|Gremio vs Bahía
|Fanatiz
Partidos de hoy por Copa del Rey
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Portugalete vs Real Unión
|13:00
|Utebo vs Sabadell
|Aragon TV, Aragon Play
|14:00
|Alcoyano vs Mallorca
|IB3, À Punt
|14:00
|CD Badajoz vs Tenerife
|TV Canaria
|14:30
|Deportivo Minera vs Cartagena
|14:30
|Reus FCR vs Barakaldo
Partidos de hoy por Champions League Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Real Madrid vs Inter
|ESPN, Disney+
|12:45
|Hacken vs Manchester City
|Disney+
|15:00
|Juventus vs OH Leuven
|Disney+
|15:00
|Chelsea vs PSG
|ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy por Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:30
|Always Ready vs Real Potosí
Partidos de hoy por Copa Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Carabobo vs Zamora
|17:00
|Deportivo Táchira vs Puerto Cabello
|18:00
|Universidad Central vs Caracas
Los horarios corresponden a Perú.
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