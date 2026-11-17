Conoce la agenda deportiva con los partidos de este miércoles 18 de noviembre. Tendremos el duelo entre Alianza Atlético y Melgar por la Liga 1, además de actividad en el Brasileirao, Copa del Rey, entre otros torneos a nivel internacional. Conoce horarios y agendas para que no te pierdas ninguno de estos encuentros.

Partidos de hoy por Liga 1

Horarios Partidos Canales 15:00 Alianza Atlético vs Melgar L1 MAX

Partidos de hoy por Brasileirao

Horarios Partidos Canales 17:30 Coritiba vs Santos Fanatiz 18:00 Remo vs Chapecoense Fanatiz 18:30 Cruzeiro vs Palmeiras SporTV 18:30 Flamengo vs Atlético Paranaense Fanatiz 19:30 Corinthians vs Botafogo Fanatiz 19:30 Gremio vs Bahía Fanatiz

Partidos de hoy por Copa del Rey

Horarios Partidos Canales 13:00 Portugalete vs Real Unión 13:00 Utebo vs Sabadell Aragon TV, Aragon Play 14:00 Alcoyano vs Mallorca IB3, À Punt 14:00 CD Badajoz vs Tenerife TV Canaria 14:30 Deportivo Minera vs Cartagena 14:30 Reus FCR vs Barakaldo

Partidos de hoy por Champions League Femenina

Horarios Partidos Canales 12:45 Real Madrid vs Inter ESPN, Disney+ 12:45 Hacken vs Manchester City Disney+ 15:00 Juventus vs OH Leuven Disney+ 15:00 Chelsea vs PSG ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy por Copa Paceña

Horarios Partidos Canales 18:30 Always Ready vs Real Potosí

Partidos de hoy por Copa Venezuela

Horarios Partidos Canales 15:30 Carabobo vs Zamora 17:00 Deportivo Táchira vs Puerto Cabello 18:00 Universidad Central vs Caracas

Los horarios corresponden a Perú.