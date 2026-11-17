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Resultados de La Tinka de HOY, miércoles 18 de noviembre, EN VIVO: números ganadores del Pozo Millonario y más
Revisa los últimos resultados de La Tinka de este miércoles 18 de noviembre de 2026 y conoce los números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa.
El sorteo de La Tinka, que se realizará este miércoles 18 de noviembre de 2026, está generando gran expectativa entre miles de participantes que aspiran a llevarse el Pozo Millonario. En Líbero, te compartimos la combinación de los números ganadores y los resultados de las modalidades Sí o Sí y Boliyapa. Verifica si tu boleto ha obtenido algún premio.
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Resultados de La Tinka de HOY, miércoles 18 de noviembre
¡Bienvenidos!
Esta noche se vive una nueva oportunidad de convertirse en millonario. Sigue nuestra cobertura EN VIVO y descubre los números ganadores del Pozo Millonario, además de los resultados de Sí o Sí, Boliyapa y los premios adicionales de La Tinka de HOY, miércoles 18 de noviembre.
¿Cuál es el pozo millonario del 18 de noviembre?
El Pozo Millonario de La Tinka alcanzará la suma de S/11.032.504 para el sorteo programado este miércoles 18 de noviembre de 2026. Esta cifra representa una gran oportunidad para los participantes que buscan cambiar su suerte con este popular juego de lotería en el país.
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