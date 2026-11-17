El sorteo de La Tinka, que se realizará este miércoles 18 de noviembre de 2026, está generando gran expectativa entre miles de participantes que aspiran a llevarse el Pozo Millonario. En Líbero, te compartimos la combinación de los números ganadores y los resultados de las modalidades Sí o Sí y Boliyapa. Verifica si tu boleto ha obtenido algún premio.

Resultados de La Tinka de HOY, miércoles 18 de noviembre 20:01 ¡Bienvenidos! Esta noche se vive una nueva oportunidad de convertirse en millonario. Sigue nuestra cobertura EN VIVO y descubre los números ganadores del Pozo Millonario, además de los resultados de Sí o Sí, Boliyapa y los premios adicionales de La Tinka de HOY, miércoles 18 de noviembre.

¿Cuál es el pozo millonario del 18 de noviembre?