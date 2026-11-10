La Tinka de HOY, miércoles 11 de noviembre EN VIVO: resultados y jugada ganadora del pozo millonario

hoy, miércoles 11 de noviembre, regresa una nueva edición de La Tinka con un pozo millonario de más de 10 millones de soles, que puede ser tuyo si logras acertar las seis bolillas ganadoras. El sorteo en vivo se realiza desde las 10.50 p. m. a través de la señal de América Televisión. aquí podrás consultar los resultados y números ganadores.

Resultados de La Tinka HOY, miércoles 11 de noviembre, EN VIVO: ¿a qué hora juega? 22:00 ¿Dónde ver la Tinka EN VIVO? Los sorteos de La Tinka se realizan en directo los miércoles y domingos desde las 10.50 p. m. a través de América TV. Además, es posible consultar los resultados y seguir las transmisiones en las redes sociales oficiales de La Tinka, disponibles en Facebook e Instagram. 21:29 ¿A qué hora se juega la Tinka HOY? El sorteo de La Tinka se llevará a cabo esta noche, miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 10.50 p. m. El evento se transmitirá en vivo a través de América Televisión, ofreciendo a los participantes la oportunidad de seguir el concurso EN VIVO. 21:10 Bienvenidos Sigue EN VIVO el sorteo de La Tinka de hoy, miércoles 11 de noviembre. Consulta los números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa, además de los resultados actualizados de esta jornada. ¡Prueba tu suerte!

¿Dónde puedo comprar mi boleto de La Tinka?

Puedes comprar tu boleto de La Tinka a través de los siguientes canales: