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La Tinka de HOY, domingo 8 de noviembre EN VIVO: resultados del pozo millonario, Sí o Sí y boliyapa
Mira los resultados y números ganadores del sorteo La Tinka de HOY, domingo 8 de noviembre que regresa con un pozo millonario de más de 10 millones de soles.
¡La suerte podría cambiar tu vida! Hoy, domingo 8 de noviembre, La Tinka regresa con un pozo millonario superior a los 10 millones de soles y promete una noche llena de emoción para miles de participantes. Sigue la transmisión EN VIVO, revisa los resultados oficiales, descubre los números ganadores de la jugada principal, el Sí o Sí y la Boliyapa, y comprueba si tus aciertos te acercan al esperado premio.
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La Tinka HOY, domingo 8 de noviembre, EN VIVO: resultados del sorteo en Perú
¿Dónde ver La Tinka HOY?
El sorteo de La Tinka de hoy se transmitirá EN VIVO a las 10:50 p. m. por la señal de América TV. También podrás seguirlo por internet mediante la aplicación América tvGO y las redes sociales oficiales de la lotería, incluido su canal de YouTube. Asimismo, podrás consultar los números ganadores y verificar tu jugada en la página web oficial de La Tinka o a través de la aplicación Tinkanet.
Bienvenidos
Sigue EN VIVO el sorteo de La Tinka de este domingo 8 de noviembre de 2026. Aquí encontrarás los números ganadores, los resultados del Pozo Millonario y la Boliyapa, además de todos los detalles para comprobar si tu jugada resultó premiada.
¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka de HOY?
El Pozo Millonario de La Tinka para HOY, domingo 8 de noviembre de 2026, es de S/ 10,063,918. El premio se acumuló luego de que no hubiera ganador de los seis números principales en el sorteo del miércoles 4 de noviembre.
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