Una importante obra en beneficio de miles de familias está por convertirse en realidad en Lima Norte. La Municipalidad de Puente Piedra anunció la próxima inauguración del Hospital Municipal, un proyecto que busca fortalecer los servicios de salud y brindar nuevas oportunidades de atención médica a los vecinos del distrito.

La comuna de Puente Piedra informó que la ceremonia de inauguración se realizará este sábado 28 de noviembre de 2026. El acontecimiento contará con la participación del alcalde Rennán Espinoza, quien extendió una invitación a las familias para ser parte de esta actividad que representa un nuevo avance para el distrito.

Puente Piedra contará con su Hospital Municipal desde el 28 de noviembre.

El comienzo del funcionamiento de este establecimiento representa una importante apuesta por el bienestar de la población, especialmente de las familias que buscan contar con mayores alternativas para atender sus necesidades de salud. De esta manera, el proyecto apunta a mejorar el acceso a los servicios médicos dentro de Puente Piedra.

Asimismo, la inauguración del Hospital Municipal marca un nuevo paso en el desarrollo de la infraestructura local. La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la gestión municipal para contribuir a la calidad de vida de los ciudadanos y reforzar la atención de salud en esta zona de Lima Norte.

¿Cuándo y dónde será la inauguración del Hospital Municipal de Puente Piedra?

De acuerdo con el anuncio de la Municipalidad de Puente Piedra, la ceremonia oficial se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026, desde las 6.00 p. m. Los vecinos que deseen participar en este acontecimiento podrán acercarse a la siguiente dirección:

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Hora: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Lugar: avenida Sáenz Peña 496, Puente Piedra.

Cabe señalar que todavía no se han detallado las especialidades médicas, los horarios de atención ni los servicios que estarán disponibles para los pacientes del Hospital Municipal. Por lo que, se espera que en los siguientes días se pueda anunciar dicha información.

"Muchas felicidades por el gran equipo que ayudó a lograr un maravilloso Hospital Municipal en Puente Piedra", "Después de 10 años…", "Muy buena infraestructura", comentaron algunos usuarios mediante la página de Facebook de la comuna.