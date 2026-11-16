¿Cuándo es el Día del Hombre, 19 de marzo o 19 de noviembre? Conoce la verdad sobre esta fecha

Todos los años vuelve la misma interrogante: ¿el Día del Hombre se conmemora el 19 de marzo o el 19 de noviembre?. Si bien ambas fechas están vinculadas con esta celebración, cada una tiene un origen y significado distinto. Descubre por qué existen dos días y cuál corresponde al reconocimiento internacional.

¿Cuándo se celebra el Día Internacional del Hombre?

El Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre. Esta fecha fue impulsada en 1999 por el doctor Jerome Teelucksingh, en Trinidad y Tobago, con el propósito de promover modelos masculinos positivos, reconocer las contribuciones de los hombres a la sociedad y visibilizar temas relacionados con su bienestar.

La jornada también busca fomentar la igualdad de género, mejorar las relaciones entre hombres y mujeres y generar conciencia sobre asuntos como la salud física y mental masculina. A través de actividades educativas y campañas, se invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los hombres en distintos ámbitos de la vida.

El Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre en todo el mundo.

¿Por qué también se celebra el 19 de marzo?

La confusión surge porque el 19 de marzo también se conmemora el Día del Hombre en algunos países, especialmente en Colombia. Esta fecha coincide con la festividad de San José, considerado por la tradición católica como el padre adoptivo de Jesús. Por ese motivo, la celebración adquirió un significado religioso y cultural vinculado con la figura paterna y los valores masculinos.

Por tanto, ambas fechas tienen explicaciones diferentes: el 19 de noviembre corresponde a la conmemoración internacional, mientras que el 19 de marzo se mantiene como una tradición en determinados países . En Colombia, por ejemplo, se reconoce esta última fecha, aunque también se distingue de la celebración internacional de noviembre.

¿Cuál es la fecha del Día del Hombre en Perú?

En Perú, la fecha de referencia es el 19 de noviembre, en concordancia con el Día Internacional del Hombre. De hecho, instituciones públicas peruanas han difundido mensajes por esta conmemoración en dicha fecha. La jornada invita a reconocer los aportes de los hombres en sus familias y comunidades, así como a reflexionar sobre la importancia de cuidar su salud física y emocional, promover relaciones respetuosas y construir modelos masculinos positivos.