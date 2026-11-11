El Día de la Pediatría Peruana se conmemora cada 12 de noviembre en honor al Dr. Enrique León García Pitot, figura emblemática que es considerado el Padre de la Pediatría Peruana. Esta fecha, la cual figura este jueves, resalta la importancia de la especialidad y el compromiso de los profesionales en el cuidado de la salud infantil . A continuación, te compartimos algunas frases que puedes dedicar a tu persona favorita profesional de esta especialidad médica que desees sorprender.

Día de la Pediatría Peruana: frases para dedicar este 12 de noviembre

Día de la Pediatría Peruana: mejores frases para dedicar este 12 de noviembre.

¡Feliz Día de la Pediatría Peruana! Gracias por cuidar la salud y el futuro de nuestros niños.

Cuidar la infancia es construir un mejor Perú. ¡Feliz 12 de noviembre a todos los pediatras!

Gracias por tu vocación, paciencia y entrega diaria con los más pequeños. ¡Feliz día!

Honor y gratitud a quienes sanan con ciencia y protegen con el corazón. ¡Feliz Día del Pediatra Peruano!

Detrás de cada niño sano hay un gran pediatra. ¡Muchas felicidades en tu día!

Hoy celebramos a los guardianes de la salud infantil en todo el Perú. ¡Feliz Día de la Pediatría!

Gracias por transformar el miedo en sonrisas en cada consulta. ¡Feliz 12 de noviembre!

Tu dedicación y calidad humana marcan la diferencia en la vida de cada familia. ¡Feliz día!

Saludamos con orgullo a los médicos pediatras que velan por el bienestar de nuestra niñez.

Más que medicina, tú brindas tranquilidad y esperanza. ¡Feliz Día de la Pediatría Peruana!

Por tu incansable labor en favor de los niños y adolescentes del país, ¡feliz día!

Ser pediatra es cuidar el presente más valioso del Perú. ¡Felicidades en tu día!

Gracias por acompañar cada etapa del crecimiento de nuestros hijos con tanto compromiso.

En este 12 de noviembre, reconocemos la noble misión de todos los pediatras peruanos.

Vocación, empatía y excelencia médica al servicio de la infancia. ¡Feliz Día de la Pediatría Peruana!

¿A qué se debe la fecha y por qué se conmemora en Perú?

El Día de la Pediatría Peruana se conmemora el 12 de noviembre en honor al Dr. Enrique León García Pitot, reconocido como el fundador de la escuela pediátrica en el país. Esta efeméride, que se celebra oficialmente desde 1951, rinde homenaje a la trayectoria del médico que dedicó su vida a modernizar y organizar el cuidado médico infantil en Perú.

La elección de esta fecha responde a los siguientes factores:

En primer lugar, se busca reconocer al Padre de la Pediatría Peruana, quien estableció la cátedra de Pediatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y promovió la puericultura y la protección materno-infantil.

Además, la Sociedad Peruana de Pediatría, bajo la presidencia del Dr. Julio Muñoz, tomó la iniciativa de instaurar este día como un tributo a su legado.

La celebración tiene un significado profundo en el contexto peruano. Se trata de un reconocimiento a la labor de los médicos pediatras, quienes desempeñan un papel crucial en el desarrollo físico y emocional de niños y adolescentes.