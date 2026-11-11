Día de la Educación Primaria: las mejores frases para celebrar este jueves 12 de noviembre

En Perú, cada 12 de noviembre se conmemora el Día de la Educación Primaria, una celebración que fue oficializada por el Ministerio de Educación (Minedu) mediante la Resolución Ministerial N° 460-2022-MINEDU.

Esta fecha busca resaltar la importancia de la educación en la formación integral de los estudiantes y promover el desarrollo de una enseñanza de calidad en el nivel primario. A continuación, las mejores frases para compartir por la ocasión.

Estas frases puedes compartir por el Día de la Educación Primaria.

Frases bonitas por el Día de la Educación Primaria

La educación primaria es la base de todo gran futuro.

En la primaria nacen la curiosidad, los valores y el amor por aprender.

Enseñar en primaria es construir los cimientos de nuestra sociedad.

Feliz Día de la Educación Primaria a quienes siembran conocimiento cada día.

Un maestro de primaria toma una mano, abre una mente y toca un corazón.

Cada niño de primaria es una semilla llena de talento que empieza a florecer.

La primaria no solo forma buenos estudiantes, forma grandes personas.

En los cuadernos de primaria se escriben los primeros grandes sueños.

Educar con paciencia y ternura es el superpoder de los docentes de primaria.

Aprender jugando y descubriendo hace de la primaria una etapa inolvidable.

Gracias a los maestros de primaria por convertir cada aula en un segundo hogar.

Una educación primaria de calidad es el mejor regalo para la niñez.

En la primaria aprendemos a leer el mundo y a escribir nuestra propia historia.

El futuro de un país empieza en sus aulas de educación primaria.

¡Feliz Día de la Educación Primaria! Sigamos impulsando la alegría de aprender.

¿Por qué es importante la fecha y qué se conmemora?

La celebración de la educación primaria es un evento significativo que resalta la importancia de los primeros años de aprendizaje en la vida de los niños. Este nivel educativo, que abarca a niñas y niños en edad escolar primaria, se considera la base fundamental para su desarrollo integral.

Durante esta etapa, se consolidan competencias esenciales como la lectura, la escritura y el razonamiento matemático, además de fomentar valores y habilidades socioemocionales que serán cruciales en su formación futura.

La inclusión de esta conmemoración en el Calendario Cívico Escolar permite realizar actividades pedagógicas que reconocen la labor del personal docente, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio educativo.