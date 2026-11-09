¿Se suspenden las clases por el paro de transportistas el martes 10 de noviembre? Esto informa Minedu

Una nueva movilización de transportistas convocada para este martes 10 de noviembre en Lima ha generado dudas entre los padres de familia y estudiantes, quienes se mantienen atentos a las disposiciones del Ministerio de Educación (Minedu). El paro del sector, que responde a los constantes casos de extorsión y asesinatos de conductores, podría generar dificultades para el desplazamiento. Por ello, surge la interrogante sobre si los colegios suspenderán sus actividades presenciales.

¿Minedu canceló las clases presenciales debido al paro de transportistas?

Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme la suspensión de clases o el cambio a la modalidad virtual para este martes 10 de noviembre. Tampoco se ha publicado una disposición de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) que establezca modificaciones en el servicio educativo por esta movilización.

Minedu no ha dispuesto clases virtuales ni suspensión ante la movilización de transportistas.

La convocatoria fue anunciada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyo presidente, Martín Valeriano, informó que más de 50 empresas de transporte público participarán en la jornada de protesta. El motivo principal es exigir al Gobierno medidas concretas frente a las extorsiones, amenazas y asesinatos que afectan a los trabajadores del sector.

¿A qué hora inicia la movilización del martes 10 de noviembre?

De acuerdo con lo anunciado por el dirigente, la concentración comenzará a las 7:00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, en el distrito del Rímac, y los manifestantes se dirigirán hacia el Congreso de la República. Durante el desarrollo de la movilización, las empresas participantes suspenderán temporalmente sus servicios de transporte. Además, Valeriano advirtió que podrían convocar a un paro en los próximos días si sus demandas de seguridad no son atendidas.

Es importante precisar que la movilización anunciada no significa necesariamente que todo el transporte público dejará de funcionar ni que las actividades escolares deban suspenderse; sin embargo, la participación de más de 50 empresas podría complicar el traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo, por lo que las familias deben tomar sus precauciones.